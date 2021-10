Stelian Ion, atac la adresa preşedintelui Klaus Iohannis. „Lăsaţi-vă de reforme!”

„Domnule Iohannis, haideți să dăm cărțile pe față! Vă puteți afișa acum fără să vă mai ascundeți chipul uselist, masca a căzut demult! Am văzut foarte clar care sunt interesele dumneavoastră din justiție. Pentru asta am fost gazați, împreună cu familiile, pe 10 august? Să reformați dvs. justiția împreună cu PSD-ul? Vreți control total pe numirea procurorilor. Ați respins public propunerea noastră de schimbare a procedurii care era în conformitate cu rapoartele Comisiei Europene în cadrul MCV. Pentru ce? Pentru a pune la adăpost furăciunile prezente și viitoare ale clientelei PNL și PSD? Vreți puteri mai mari pentru procurorul general în condițiile păstrării numirii sale exclusiv politice. Pentru ce? Vă opuneți trecerii poliției judiciare în subordinea parchetelor. De ce? Ca să poată în continuare șefii din poliție, subordonați ministrului de Interne, să aibă acces și control pe dosare? De ce nu v-ați opus la demiterea procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi? Am înțeles, v-a obligat CCR. Dar când ați încălcat grav Constituția, implicându-vă direct și brutal în alegerile interne dintr-un partid, atunci nu ați mai avut rețineri.





De ce ați numit-o pe Georgiana Hosu la conducerea DIICOT, în ciuda informațiilor și a avizelor Secției pentru procurori a CSM? Am văzut cu toții ce a urmat. Ne arătați acum că faceți ce știți mai bine: să mai dați o șansă PSD-ului. Noi, useriștii, vă stăteam în cale, pentru că deranjam interesele clicilor pe care le patronați. Or, dvs. vă plac PNDL-urile lui Dragnea și vă deranjează procurorii independenți. Ați avut ocazia să coalizați dreapta, să împingeți reforme în România. Ați ales să refaceți alianța cu PSD și să faceți doar combinații ieftine, politicianiste. Dacă tot vă doriți atâta putere, măcar să fi avut o viziune, să fi făcut ceva bun cu ea. Lăsați-vă de reforme, pentru că ați arătat deja că distrugeți tot ceea ce atingeți, ca un adevărat terminator. Adevărații crizatori sunteți dumneavoastră, Cîțu și echipa dvs câștigătoare: ați împiedicat reformele, ați compromis campania de vaccinare transformând-o în campanie de imagine pentru Cîțu, ați aruncat în aer coaliția și ați băgat țara în criză”, a scris Stelian Ion pe pagina sa oficială de Facebook.





Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, a ţinut să îi transmită un mesaj tranşant preşedintelui României, Klaus Iohannis, după ce acesta l-a propus în funcţia de premier pe Nicolae Ciucă. Stelian Ion îl acuză pe preşedintele României că se află într-o alianţă cu PSD şi mai specifică faptul că PNL şi PSD fac front comun împotriva useriştilor.