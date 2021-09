Stelian Ion: "Am primit mai multe semnale că nu e în regulă ca eu să coordonez procedura de numire a șefilor de parchete, ci altcineva"

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a cărui revocare a fost cerută de premierul Florin Cîțu, a declarat, joi dimineață, referitor la avizul pe care Ministerul ar fi trebuit să-l dea proiectului “Anghel Saligny”, că cei care lucrează în instituție “nu-și permit, indiferent de presiunile pe care încearcă să le facă unii sau alții, să își pericliteze cariera și să facă lucruri ilegale”. Totodată, în privința procedurii de numire a șefilor de parchete, Stelian Ion a precizat că a primit “mai multe semnale” de-a lungul timpului cum că nu e în regulă ca el să coordoneze această activitate, “ci altcineva, pentru a avea un deznodământ de dinainte știut”.„A fost destul de clar la încheierea zilei de ieri că în chestiunile punctuale legate de avizul care a stat la baza acestei dispute politice am avut dreptate. Ministerul Justiției nu primise originalul pe care să dea acel aviz. Termenul de 4 zile în care se dă avizul nici nu începuse să curgă. Dacă ar fi fost altfel, ședința de ieri ar fi continuat, s-ar fi adoptat actul normativ.Ministerul Justiției este o instituție respectabilă unde lucrează niște oameni care au intrat aici pe bază de concurs, unii au zeci de ani de experiență, oameni care nu-și permit, indiferent de presiunile pe care încearcă să le facă unii sau alții, să își pericliteze cariera și să facă lucruri greșite, ilegale.Ministerul Justiției de-a lungul anilor a fost garantul legalității actelor normative care trec prin guvern și de câte ori nu au fost respectate avize și opiniile celor din Minister s-a ajuns la situații neplăcute. Unii au ajuns să dea cu subsemnatul.Lucrez foarte bine cu secretarii de stat PNL.Cine a practicat sporturi de echipă, știe, liderul dă tonul.Am început procedura de selectare a candidaților pentru aceste funcții de procuror de rang înalt. Am primit mai multe semnale de-a lungul timpului cum că nu e în regulă că un ministru USR sau eu în special aș putea coordona această activitate și că n-ar trebui să o fac eu, ci altcineva, pentru a avea un deznodământ de dinainte știut. Au fost semnale foarte clare. Dacă lucrurile se desfășoară într-o anumită cronologie și se confirmă toate aceste lucruri, concluziile le putem trage.Îmi fac datoria până la capăt și am conștiința împăcată”, a spus Stelian Ion.Întrebat dacă a simțit o presiune ca USR să nu se implice în procedura de selecție a procurorilor, Stelian Ion a precizat că “nu este vorba despre un partid anume, ci de maniera în care se discută”.„Procedura trebuie să fie transparentă, instituțiile să dialogheze. Propunerile să fie acceptate de președinte, să aibă girul CSM...Am pus accentul pe propunerile de modificare a legislației, în care procedurile să fie echilibrate. Propunerile nici măcar n-au fost înaintate Parlamentului.Mi-am dorit și îmi doresc un dialog cu președintele, și nu numai cu el. Nu știu dacă este mulțumit.Mesajul meu către procurori este acela să fie încrezători în activitatea lor, să nu accepte semnale politice. Politicienii sunt datori să le ofere sprijin.N-am simțit o presiune, ci o tăcere. Aș fi vrut să mă consult pe anumite aspecte”, a afirmat Stelian Ion.Despre reproșul făcut de premierul Florin Cîțu în privința proiectului de desființare a SIIJ, Stelian Ion a spus că este “total necuvenit, nemeritat”.„Dacă nici eu n-am făcut eforturi pentru desființarea SIIJ, atunci nu știu cine a făcut”, a mai declarat el.