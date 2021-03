Sorin Grindeanu: „Protestele au fost generate de bâlbele guvernanților”

„Eu cred că aceste proteste au fost generate de bâlbele guvernanţilor, de faptul că există multe semne de întrebare inclusiv faţă de unele dintre măsurile spuse de guvernanţi şi atunci lumea a ieşit în stradă. În orice democraţie există acest drept al cetăţenilor de a protesta faţă de anumite decizii ale celor care conduc. În schimb, nu sunt de acord cu acţiunile de azi-noapte târziu ale unei părţi dintre cei care au protestat. Violenţele nu cred că îşi au locul. După un an de restricţii, oamenii sunt într-o stare de irascibilitate, au sărăcit, pentru că lumea a sărăcit în acest an, perspectiva nu e una foarte bună”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre protestele care au avut loc în ultimele zile în ţară.





