Sorin Grindeanu: „Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern cu PSD”

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat, luni, că propunerea de premier este, conform deciziei din partid, președintele PNL iar „direcția de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul, dacă noi ne menținem obiectivele noastre”.





„Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea lui Cîțu de a conduce un guvern. PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită de ceva vreme”, a declarat Grindeanu.





Întrebat dacă PSD ar accepta alt nume de la PNL pentru funcția de premier, Grindeanu a răspuns: „PSD vrea să dea premierul, dar nu s-a discutat nicio secundă despre funcții în ședințele noastre”, a spus Grindeanu.





„Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern cu PSD”, a declarat, luni, prim-vicepreședintele social-democrat Sorin Grindeanu, după ședința Comitetului Politic Național al partidului. El s-a declarat surprins de anunțul că propunerea de premier a PNL este Florin Cîțu: „Serios? Când s-a anunțat acest lucru?”.