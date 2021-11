Sorin Grindeanu, despre taxarea luxului în România: „Vrei yacht? Plăteşti în plus!”

„Prima întâlnire a fost concentrată pe lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetățeni. Vedem cum scade nivelul de trai al românilor iar noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul de stat, nu doar să facem cheltuieli. Ne dorim să creștem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie iar alocațiile să fie conform legii. Pentru asta, am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a crește veniturile statului. Prima dintre ele ar fi pentru taxarea luxului. Aici nu e un lucru pe care îl inventăm noi. Toate țările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei yacht? Plătești în plus. Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus. E o intenție pe care am declarat-o azi, nu e niciun fel de impunere. Urmează să o detaliem și nu este o condiție pe care o dă PSD”, a spus printre altele Sorin Grindeanu.





Vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că social-democrații au propus unele măsuri pentru creșterea veniturilor statului. Una dintre acestea ar fi taxarea luxului, despre care Grindeanu spune că e o intenție și nu o impunere în negocierile cu PNL privind programul de guvernare la capitolul economie.