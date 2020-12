Sorin Grindeanu: A fost o surpriză că AUR a făcut pragul electoral. Există şanse spre zero să ne aliem cu un asemenea partid

Sorin Grindeanu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că PSD va anunța posibile alianțe după aflarea rezultatelor finale la alegerile parlamentare 2020. Prim-vicepreşedintele PSD susține că potrivit datelor pe care le are, PMP nu va trece pragul electoral și nu va intra în Parlament. În ceea ce privește o posibilă colaborare cu AUR, Grindeanu a spus că în opinia sa sunt foarte puține șanse în acest sens. Consiliul Naţional al PSD va avea loc undeva la jumătatea acestei săptămâni, în vreo două zile, a mai anunţat Grindeanu, care a precizat că abia după aflarea rezultatelor finale la alegerile parlamentare vor putea vorbi despre un posibil premier și despre posibile alianțe.







"Vom vedea fiecare partid cate mandate are. Vom putea să spunem cine va fi premierul, cu cine ne aliem pentru a face acea majoritate și pentru a păstra ce am obținut de la votul oamenilor din 6 decembrie", a spus prim-vicepreşedintele PSD. Întrebat ce părere are despre noul partid Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), Grideanu a spus că în opinia sa PSD nu va face vreo alianță cu reprezentanții AUR, motivând că "nu sunt în concordanţă cu linia PSD".







„A fost o surpriză şi nu cred că doar pentru PSD, ci pentru toată lumea, faptul că această nouă formaţiune politică a făcut pragul electoral de 5%. Nu avem foarte multe date niciunii dintre noi despre formaţiunea respectivă, dar există şanse foarte puţine spre zero să ne aliem cu un asemenea partid. Pentru că excesele pe care le-am văzut nu sunt în concordanţă cu linia PSD. Dar nu e o decizie luată de PSD, e o opinie personală. Decizia va fi luată în acel Consiliu Naţional care va aveam loc undeva la jumătatea acestei săptămâni, două zile”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă luni susţinută la sediul partidului.







În ceea ce privește o posibilă alianță cu PMP, Grindeanu a spus că potrivit datelor pe care Partidul Social Democrat le deține, Partidul Mișcarea Populară nu va trece pragul electoral de 5%, deși Traian Băsescu a anunțat că PMP va intra în Parlament.