Senatorul USR-PLUS, Remus Negoi, vrea digitalizarea instituţiilor statului

„A fost o întâlnire care a durat în jur de o oră. Nu am intrat prea mult în detalii. Am avut o primă întâlnire cu colegii mei de la Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Local Constanţa şi am stabilit de comun acord să ni se facă o legătură directă cu şeful de cabinet de la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării pentru că este nevoie să implementăm cât mai multe proiecte pe digitalizare. Am discutat despre ce ar trebui să însemne digitalizarea din punct de vedere al legiferării şi aici mă refer la un cloud guvernamental, adică un fel de bază de date, în aşa fel încât cetăţenii să nu mai meargă de la o instituţie la alta cu buletinul, sau cu copie de buletin. Acest cloud guvernamental este un fel de ghişeu unic la care să aibă acces toate instituţiile statului. Dacă un cetăţean are nevoie să meargă şi la o instituţie şi la alta, el nu trebuie să care dosare dintr-o parte într-alta. Aceste instituţii publice vor fi interconectate la o singură bază de date care să îl vizualizeze pe acel cetăţean”, a declarat pentru „Cuget Liber” senatorul USR-PLUS Constanţa, Remus Negoi.





Remus Negoi spune că este foarte important ca cetăţenii să nu mai stea la cozi la ghişee şi este de părere că şi cei mai în vârstă pot învăţa noua metodă de plată online.



„Am discutat despre ce putem accesa şi în PNRR există multe proiecte pe digitalizare şi cel mai important ar fi cel al digitalizării evidenţei populaţiei, astfel încât oamenii să piardă cât mai puţin timp stând la acele cozi de la ghişee. Un proiect foarte bine implementat este cel de la Cluj. Primarul Emil Boc ne-a dat un exemplu foarte bun. Ideea este ca cetăţeanului să i se uşureze munca. Cetăţeanul ar trebui să aibă o interacţiune cât mai mică cu ghişeele respective. Ne-am gândit şi la oamenii în vârstă. Avem exemple concrete. În comuna Ciucur din judeţul Alba cel puţin 80 la sută din populaţie îşi plăteşte taxele şi impozitele online. Inclusiv băbuţele de 80 de ani merg şi îşi plătesc online pentru că au înţeles ce beneficii ar putea avea. Dacă aleg să plătească online, cetăţenii ar putea beneficia şi de reducerea impozitului. Atunci când omul este interesat şi plăteşte mai puţin, va învăţa mult mai repede. În paralel, vor funcţiona şi ghişee clasice. Suntem în faza de studiu de fezabilitate. Punem cap la cap diferite informaţii şi colegii noştri din minister fac acest lucru foarte bine. Pe noi ne interesează la nivel local şi la nivel naţional cum putem digitaliza transparentizarea activităţii instituţiilor.” , a mai spus Remus Negoi.





Senatorul USR-PLUS de Constanţa admite că împreună cu colegii săi vor face propuneri către cei din Ministerul Cercetării, Inovaţiei şi Digitalizării şi speră ca acestea să fie acceptate.



„Dacă la nivel guvernamental se lucrează pe proiecte naţionale, noi încercăm să găsim astfel de proiecte pe care să le accesăm la cheie, să facem proiectul de la un capăt la celălalt şi să îl depunem în cadrul programului naţional pentru care să achităm fonduri europene. Am făcut schimb de numere de telefon cu colegii noştri din minister şi vom ţine legătura. Noi propunem idei, iar ei să spună dacă am găsit soluţiile cele mai bune”, a concluzionat Remus Negoi.





Aceştia au discutat despre agenda legislativă în domeniul digitalizării şi despre proiectele ce pot fi implementate de autorităţile locale şi judeţene în acest sector.