Senatorul Remus Negoi vrea să oprească haosul urbanistic din cartierul Tomis Plus

Problema este că blocurile sunt foarte apropiate unul de celălalt şi asta ar putea afecta structura clădirilor.





Un astfel de bloc de tipul P+4 ar urma să fie construit în Tomis Plus, iar senatorul USR-PLUS Remus Negoi a luat atitudine în acest sens.





„În urma unei sesizări pe care am depus-o la Inspectoratul Județean în Construcții, a fost efectuat un control privind respectarea prevederilor legale de emitere a autorizației de construcție a unui bloc de tipul P+4, plus un etaj tehnic, în cartierul Tomis Plus. Construcția nu respectă normele de distanțare față de blocul vecin. Locuitorii din zonă mi-au adus la cunoștință și faptul că lucrările de construcție efectuate de firma de imobiliare Zeido Residence ar putea afecta structura blocului aflat în imediata vecinătate. Inspectoratul Județean în Construcții a sesizat Instituția Prefectului pentru a solicita instanței de contencios administrativ anularea autorizației de construcție pentru această clădire”, a scris senatorul Remus Negoi pe pagina sa personală de Facebook.





Cartierul Tomis Plus din oraşul Constanţa este unul dintre cele mai moderne locuri ale urbei de la malul mării. Mai mulţi investitori potenţi financiar au construit imobile în acea zonă şi continuă să o facă.