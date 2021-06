Senatorul Remus Negoi se implică în problema tăierilor ilegale de copaci din Dobrogea

„Aducem în atenţie problema tăierilor ilegale de copaci şi a lipsei fondului forestier pe teritoriul României, care are consecinţe grave asupra mediului şi a climei. Cu 29,52% suprafață împădurită (conform IFN), România este departe de media țărilor din UE (43%), iar Constanța se află în topul judeţelor cu o suprafață împădurită foarte redusă, sub 10%. Lipsa perdelelor forestiere are efecte negative şi asupra agriculturii, iar judeţul nostru a devenit una dintre cele mai aride zone din ţară. Studiile arată că perdelele forestiere sporesc producţia agricolă cu peste 35%.





Refacerea terenurilor degradate ajută la recuperarea biodiversităţii, iar pădurile absorb emisiile de carbon care generează efectul de încălzire globală. Prin programul nostru de guvernare urmărim stoparea tăierilor ilegale, prin lansarea DNA-ului Pădurilor, și transparentizarea pieței lemnului, propunem declanșarea unui program multianual de împădurire a terenurilor degradate care sunt optime pentru vegetația forestieră şi ne dorim profesionalizarea administrației silvice. Este de dorit să se atingă un ritm de împădurire anual care să facă posibilă acoperirea cu păduri a aproximativ 40% din suprafața terestră a României, până în 2050. Creșterea treptată a capacității de împădurire se poate realiza prin atragerea de fonduri europene, prin fonduri private și prin alocări bugetare” , a declarat senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi.





Nu este pentru prima dată când parlamentarul se interesează de starea pădurilor din Dobrogea. În urmă cu aproximativ trei luni senatorul a vorbit în exclusivitate pentru Cuget Liber despre pădurea Comorova, cea care a picat în ultimul timp în ghearele defrişatorilor.





Negoi a adus atunci în discuţie faptul că există investitori care, conform legii, au dreptul să construiască în zona în care se află pădurea Comorova, ceea ce ar duce la dispariţia acesteia.





Remus Negoi arată în mesajul postat că în calitate de senator se luptă pentru salvarea pădurilor din România, dar mai ales a celor din Dobrogea. El trage un semnal de alarmă şi asupra secetei din judeţul nostru şi spune că aşa cum o arată statistica, acesta reprezintă una dintre cele mai aride zone din ţară.