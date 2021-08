Senatorul Remus Negoi nu se odihneşte în concediu. „Nu există vacanţă parlamentară”

Senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi, se află în vacanţă până la data de 1 septembrie, însă chiar şi în aceste condiţii munceşte în continuare ca şi cum ar avea program normal de lucru. Negoi şi-a prezentat o parte din activitatea sa pe site-ul său oficial şi a arătat tuturor că nu are timp pentru odihnă.Remus Negoi admite că în toată această perioadă s-a întâlnit cu cetăţenii Constanţei sau chiar şi cu consilierii locali pentru a pune la punct detaliile despre următoarele proiecte pe care le are în plan.„Chiar dacă nu mai avem ședințe la Parlament, merg zilnic la birou, în județ sau la București, am întâlniri sau discuții cu cetățenii, cu consilieri locali, colegi parlamentari, colegi de partid ori de coaliție. În acelaşi timp, încerc să păstrez permanent legătura cu cetăţenii pentru că doar atunci când discuţi cu oamenii le poţi cunoaşte şi înţelege mai bine problemele şi doar aşa le poţi rezolva sau le poţi aduce în atenţia celor abilitaţi să le soluţioneze. Am participat la întâlnirea organizată de consilierii municipali USR- PLUS Constanța, cu cetățenii din cartierul Inel 1. Am fost acolo, împreună cu viceprimarul Florin Cocărgeanu, cu preşedintele filialei județene USR- PLUS, Dumitru Caragheorghe, cu consilierii locali Cristiana Popescu, Iulian Călin şi Cătălin Iacob. Am discutat cu oamenii care ne-au spus care sunt nemulţumirile lor, de la la străzile cu gropi sau neasfaltate, la infrastructura rutieră neadecvată ori lipsa unui loc de joacă pentru copii sau a unui parc în zonă”, a declarat senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi.Siturile arheologice, pe lista de priorități a senatoruluiPe de altă parte, senatorul s-a interesat de siturile arheologice din Dobrogea şi se ocupă personal de restaurarea acestora. Pentru Remus Negoi, dar şi pentru colegii săi, siturile arheologice reprezintă o parte importantă din istoria Dobrogei, iar acestea trebuie protejate şi renovate pentru ca turiştii să poată observa în amănunt tot ce se află în interiorul lor.„Am continuat şi vizitele la siturile arheologice din Dobrogea. Am mers la Cetatea Arrubium din Măcin, care face parte din linia de apărare romană Limes, pentru a vedea, la fața locului, care sunt problemele și de ce acest sit nu este pus în valoare, cu atât mai mult cu cât el se află pe lista indicativă UNESCO în cadrul proiectului Limes, frontierele Imperiului Roman. Pentru turiști accesul spre Cetatea Arrubium este foarte dificil, iar din punct de vedere al prezervării, situl arheologic este aproape un dezastru: multe buruieni și gunoaie depozitate, iar locul este neîngrădit.Consider că aceste monumente, aflate pe lista indicativă UNESCO, trebuie să fie prioritare. Vom trage semnale de alarmă și vom face lobby la minister, care, la rândul său, trebuie să ia măsuri ca, prin intermediul muzeelor teritoriale sau județene, să demareze aceste lucrări pentru toate cetățile din dosarul Limes, pentru că este foarte important să obținem ștampila UNESCO pe fiecare sit de genul acesta”, a adăugat Remus Negoi.Stagiu de practică pentru studenți la cabinetul parlamentarPrintre altele, senatorul Remus Negoi îşi continuă activitatea şi la cabinetul său parlamentar. El şi-a îndreptat atenţia şi către studenţii tineri care au vrut să se implice în activitatea cabinetului parlamentar.Cu siguranţă tinerii au avut ce învăţa din acest stagiu de practică.„Si la cabinetul parlamentar activitatea continuă în perioada verii. Încă de la începutul mandatului meu i-am susţinut pe tinerii implicaţi şi dornici să înveţe. La sfârşitul lunii iulie, s-a încheiat cu succes încă un stagiu de practică la care au participat studenți ai Facultății de Istorie și Științe Politice, din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Aceştia au avut ocazia să se familiarizeze cu modul de organizare și funcționare a unui cabinet parlamentar, să elaboreze și să dezbată inițiative legislative și să analizeze, dintr-o perspectivă politică, modalitatea prin care o propunere legislativă este votată în plen. De asemenea, am organizat o vizită la Senat, unde studenții au interacționat cu echipa grupului parlamentar și au înțeles ce presupune activitatea în cadrul Parlamentului”, a concluzionat Remus Negoi.