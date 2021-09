Senatorul Remus Negoi: „Ciolacu a pus PSD la remorca premierului Florin Cîţu”

Senatorul Remus Negoi a avut o reacţie acidă pe reţelele de socializare şi îi acuză pe cei din PSD şi pe cei din PNL că formează o alianţă.





Aşa cum o fac şi colegii săi de partid, Remus Negoi susţine că premierul Florin Cîţu trebuie să îşi dea imediat demisia.





„Florin Cîțu insistă, cu sprijinul președintelui țării, ca România să rămână instabilă, în foamea nemăsurată de putere. Cu ajutorul fățiș al PSD.





Același PSD, gargaragiul de serviciu, care doar din vorbe susține căderea lui Cîțu, a boicotat a treia oară Biroul Permanent Reunit.





Marcel Ciolacu strigă că vrea să-l demită pe prim-ministru, dar reprezentanții PSD părăsesc ședințele în care ar putea să facă asta.





Boicotând a treia oară ședința Biroului Permanent Reunit de stabilire a calendarului moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu a confirmat că are comandă dublă și că nu-și dorește cu adevărat demiterea lui Florin Cîțu. Pe scurt: a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu.





Tergiversările și contradicțiile PSD-ului, înțelegerile pe sub masă ale lui Marcel Ciolacu cu Florin Cîțu, ne arată, o dată în plus, că propriile interese ale PSD primează în fața interesului românilor. România are nevoie de un prim-ministru care să guverneze responsabil.





Florin Cîțu nu este acest prim-ministru. De aceea, Florin Cîțu trebuie să plece”, a scris senatorul Remus Negoi pe pagina sa personală de Facebook.





După ce Partidul Social Democrat a boicotat pentru a treia oară Biroul Permanent Reunit, au apărut şi primele reacţii ale aleşilor USR-PLUS de Constanţa.