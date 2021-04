Senatorul Felix Stroe: Nu suntem de acord cu vânzarea companiilor de stat! Nu este un moment oportun

PSD Constanţa a organizat astăzi o conferinţă de presă în care s-au discutat mai multe probleme de interes general. Printre subiectele atinse se numără vânzarea companiilor româneşti, problemele staţiunii Mamaia şi atitudinea autorităţilor vizavi de HORECA.







"Este o conferinţă organizată de către parlamentarii constănțeni pentru prezentarea unor probleme de interes general. Discutăm despre vânzarea companiilor românești, despre vânzarea terenurilor agricole, despre oportunitatea organizării de alegeri anticipate. Discutăm şi despre câteva probleme legate de stațiunea Mamaia şi de atitudinea reprezentaților naționali şi locali vizavi de HORECA", a declarat Felix Stroe

.

"În ceea ce privește vânzarea companiilor românești. PSD este puternic preocupat de aceasta problemă. Invocarea de către cei care astăzi sunt la guvernare nu are nicio susținere. CEC-UL nu este în insolvenţă, nici Hidroelectrtica şi nici compania de aeroporturi București. Această lege a insolvenţei există. În insolvenţă, o întreprindere are această oportunitate de a vinde nişte active pentru a procura cash flow-ul necesar. Nu este nevoie să vii cu o lege separată. Am promovat legea 173 pe 2020 care privește unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale. Au încercat să modifice această lege în 30 martie dar nu au reușit sa întrunească cvorumul necesar pentru ca această lege să treacă. Nu este momentul să vinzi participații ale statului în situația de criză. Nu înțelegem ce caută astfel de companii pe aceasta listă. Nu sunt în insolvenţă".







Guvernul Cîţu se preocupă în continuare de această problemă. În octombrie 2019 s-a primit acordul Comisiei Europene pentru revitalizarea Cecului. Președintele PSD a propus un amendament la bugetul național privind acordarea unui împrumut către Cec în valoare de până la 1,4 miliarde de lei. Acest amendament a fost respins. Este o iniţiativă absolut păguboasă. Aceste active vor fi vândute la preturi foarte mici și acest lucru nu este spre beneficiul statului român.







În toată Europa civilizată se iau masuri ca terenurile agricole să nu ajungă pe mâini străine. Actuala guvernare dorește să simplifice foarte mult această problemă. Ei vor să faciliteze vânzarea terenurilor agricole către straini. Ei nu acordă subvenții agricole, nu acordă ajutoare. Anul trecut a fost o secetă groaznică. S-au înființat zeci de mii de solare. Zeci de mii de fermieri au fost încurajați. Se ia în derâdere. Au zis că PSD a facut programul Tomata Românească. Ne opunem ferm simplificarii prevederilor care să faciliteze vânzarea terenurilor agricole. Nu trebuie cedate cu atâta nepăsare. Valoarea terenurilor este de peste 100 de miliarde de euro. Care mai este suveranitatea, dacă cedăm aceste terenuri?







Terenurile agricole trebuie să fie proprietate privată. Dar, proprietate privată românească, nu străină. Asemenea încercări de simplificare a acestor proceduri au existat în unele state europene. De fiecare dată Comisia Europeană a constat că lucrurile nu sunt tocmai în regulă în acele state. Deja 4 milioane de hectare de pământ nu mai sunt ale românilor. Actuala coaliție de guvernare a eșuat lamentabil. Domnul Iohannis spunea că Parlamentul nu mai are legitimitate. Că voinţa poporului nu mai este respectată. Astăzi, după un an și jumătate de guvernare liberală, poporul şi-a dat seama că a fost minţit. Parlamentarii constănțeni, am avut o întâlnire cu patronatul HORECA din Mamaia. Ei spuneau că nimic din ceea ce li s-a promis la alegeri nu li s-a oferit. Dacă poporul a constatat că ceea ce a votat nu îl mai reprezintă, alegerile anticipate sunt necesare. Vom susține această problema cu consecvenţă zi de zi. Pregătim o moțiune de cenzură în acest sens. Această coaliție trebuie să plece urgent de la guvernare până nu distruge România complet" , a mai adăugat Felix Stroe.







Deputatul Lucian Lungoci a făcut referire, în cadrul unei conferinţe PSD, la actualele regulamente care sunt în Constanța pe vreme de pandemie.







"Primarul nostru a declarat că nu se mai vinde salam în Mamaia. A apărut o polemică vizavi de desființarea magazinelor alimentare în Mamaia. Am discutat cu reprezentanții HORECA. Din punctul meu de vedere este o acțiune distructivă. Volumul de vânzare al produselor alimentare preambalate reprezintă 4 la sută. Proprietarii magazinelor sunt dispuși sa renunțe la această categorie de produse. Patronii magazinelor din Mamaia au fost amenințați că nu vor mai avea aviz de funcționare. Practic, li s-a impus agenților economici să obțină un aviz de la Ministerul Turismului. S-a înțeles greșit această prevedere legală care a dus la blocarea activității la aproximativ 70 de agenți economici din stațiunea Mamaia. Consider că este un abuz al actualei administrații locale din Constanța. Au demontat roata din zona Cazinoului. Cred că se puteau găsi alte soluții. Nu s-a găsit o soluție pentru a întra în legalitate terasele care funcționează pe domeniul public", a declarat Lucian Lungoci

"Avem în Constanţa un orar de funcționare a barurilor până la ora 22.00 în zona de Peninsulă şi până la ora 20:00 în zona de oraș. Practic se obstrucționează activitatea agenților economici. Ar fi trebuit lăsat ca şi până acum să funcționeze pana la ora 24.00." a mai declarat Lucian Lungoci.







"Dincolo de problemă de transparență, trebuie să vorbim de consecințele acestei comunicări. Ea șubrezește încrederea oamenilor în autorități. Vaccinarea nu se desfășoară în parametrii optimi. Cetățenilor li se cere să meargă la vaccinare, însă ei sunt pe acele liste, se înghesuie în acele centre, nu este sănătos acest lucru. În continuare miniștrii se contrazic. Testarea nu se desfășoară așa cum ar trebui. Testările în şcoli nu s-au întâmplat așa cum s-a promis. Un test obișnuit PCR aplicat unui copil, îi poate provoca acestuia traume", a declarat deputatul Cristina Dumitrache.







"Suntem în stare de pandemie de mai bine de un an. Loviturile pe care le primesc autoritățile noastre în termeni de încredere, sunt din ce în ce mai multe. Mai bine de 2 luni nu s-a făcut nimic. Aflăm că există o informație în legătura cu vaccinul Astra Zeneca iar ei nu știau nimic. Trebuie să obținem încrederea cetățenilor. Nu putem impune noi restricții fără să găsim soluții. Când a fost vorba de măsuri, atunci au fost doar simple promisiuni. Se dau amenzi și există tot felul de restricții. Acest lucru duce la un rezultat dezastruos în ceea ce privește numărul de cazuri. Mulți cetățeni sunt speriați de ideea de a merge în spital. Mergem din rău în mai rău. Îmi doresc în al 12-lea ceas să se înțeleagă cât de importantă este transparența și coerența", a mai adăugat Cristina Dumitrache.







"Din 100 de cetățeni care merg la vot, 40 aleg primarul, 60 stau acasa. Revocarea unui ales local se poate face în condiții foarte stricte. PSD nu este pentru încălcarea legii. În opinia mea, ca și cetățean al Constanței, actuala administrație nu face ceea ce ar trebui sa facă. Dar nici nu putem să cerem alegeri anticipate pe plan local", a declarat Felix Stroe.