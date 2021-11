Senatorul Felix Stroe consideră un act de normalitate intrarea PSD la guvernare

„Unii sunt îngrijorați de intrarea legitimă și justificată, mai ales de vremurile grele pe care le traversăm cu toții, a PSD la guvernare.





PSD e partidul care a câştigat alegerile parlamentare și ar fi trebuit, îndreptățit, din primul moment, să fie împuternicit cu formarea guvernului. S-a dorit altfel, și am ajuns în această criză gravă, generată de o alianță de guvernare total nepotrivită. Ceea ce încercăm acum este să repunem lucrurile în normal și să facem ceea ce am promis și înainte, și după alegeri. Chiar și în această coaliție, care unora nu le pică bine deloc, sunt convins că putem realiza tot ce am promis. Spre binele românilor. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Felix Stroe pe pagina sa personală de Facebook.





Stroe este convins că PSD poate realiza tot ce a promis de-a lungul campaniei electorale.