Se cere excluderea din AUR a deputatului Dumitru Focşa. „Vreau un partid cu membrii pregătiţi”

Dumitru Focşa îşi menţine linia pe care a pornit de la început şi spune că nu vrea să accepte în partid persoane fără coloană vertebrală.





„Partidul AUR nu se organizează precum celelalte partide. Parlamentarii la nivel de judeţ nu se ocupă de coordonarea partidului. Datorită faptului că noi am depistat în persoana doamnei Anişoara Floroaie o dorinţă a ei de a aduce fel de fel de oameni în partid, mă refer la calitatea acestor persoane, conducerea partidului a decis prin co-preşedintele George Simion şi preşedintele Claudiu Târziu, să fie numită în această funcţie o altă persoană. O persoană de încredere, pentru care conducerea a girat. Are terminată facultatea de teologie. Eu personal, împreună cu Sorin Mateescu şi cu mai mulţi lideri din judeţ, am fost de acord cu acest lucru. Aparent, la şedinţa care a avut loc pe data de 30 octombrie, au fost de acord cu acest lucru şi soţii Aelenei. A doua zi, aceştia împreună cu doamna Anişoara Floroaie şi cu domnul Mihai Crăciun de la Mangalia, au demarat o strângere de semnături pentru a mă exclude pe mine din partid. Eu am precizat întotdeauna că nu am intrat în politică pentru a vedea cum lângă noi vin fel de fel de persoane care îmi pun într-o poziţie şubredă credibilitatea”, a declarat Dumitru Viorel Focşa.





Deputatul mai explică faptul că soţii Aelenei au căzut într-o capcană şi mai spune că este acuzat de unele persoane din partid că are un stil dictatorial de a conduce.





„Soţii Aelenei au căzut în capcana aceasta lansată de Anişoara Floroaie şi Mihai Crăciun şi au purces prin judeţ la adunarea de semnături precum că să se opună numirii unui nou coordonator de către conducerea partidului fiindcă acesta nu ar avea un trecut în cadrul partidului. Cu o zi înainte au fost de acord cu un nou coordonator, însă apoi s-au răzgândit. Au luat această iniţiativă de capul lor mânaţi de promisiunea că vor avea susţinere din partea a 27 de organizaţii, dar în fond au fost 27 de persoane din acele localităţi şi oamenii au semnat fără să ştie ce semnează. Doar doamna senator ştia ce semnează, dar şi-a dorit să semneze pentru că era pus în discuţie numele meu. Au spus despre mine că am un mod dictatorial de a conduce. Dacă rămân vertical, asta nu înseamnă că sunt dictator. Dacă eram dictator luam poate alte decizii. Au făcut un memorandum scris de un analfabet şi l-au publicat pe Facebook. În felul acesta au şantajat partidul”, a mai spus Focşa.





Deputatul a precizat faptul că mai mulţi membrii care au semnat iniţial memorandumul l-au sunat pentru a-şi cere scuze.





„Poziţia noastră rămâne fermă pentru a avea un partid cu membrii curaţi şi pregătiţi. Mulţi dintre cei care au semnat mi-au spus că nici nu au citit memorandumul până la capăt. Li s-a arătat doar paragraful care făcea referire la numirea noului coordonator. Erau două pagini şi jumătate şi li s-a spus că nu prea este timp, deci doar şi-au aruncat un ochi aşa fără atenţie. Mulţi dintre ei m-au sunat şi şi-au cerut scuze. În memorandum spune că eu nu am făcut nimic pentru partid, ceea ce este hilar. Există locuri în care nici nu există organizaţii. Sunt doar persoane de contact. Nu au nicio şansă”, a concluzionat Dumitru Focşa.





Contactat telefonic, deputatul Dumitru Viorel Focşa a explicat pentru „Cuget Liber” cum stau lucrurile de fapt. El a explicat că mai multe persoane din partid au încercat să îi păcălească pe cei care au semnat memorandumul şi nu le-a arătat acestora exact paragraful în care se specifică faptul că el ar trebui exclus din partid.