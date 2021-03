Scandal între ministrul Vlad Voiculescu şi premierul Florin Cîţu

O altă dispută este cea legată de numărul de paturi COVID ATI care au devenit insuficiente. Deși numărul pacienților este în creștere, numărul paturilor de terapie intensivă a scăzut, spune premierul.



„Numărul paturilor ATI a scăzut de la începutul anului până acum, deși am spus clar că nu vreau să se întâmple asta. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi ATI. Ce informații aveam atunci... 100 de paturi. De aceea am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Resursele nu lipsesc. Toate ministerele și mai ales Ministerul Sănătății are resurse pentru a crește numărul de paturi” , a spus Florin Cîţu.





Reamintim că personalul medical din centrele de vaccinare amenință cu retragerea din campania de vaccinare dacă nu primesc banii pe cele două luni în care au muncit în aceste centre. Asta ar însemna că fără personal medical, centrele de vaccinare ar deveni nefuncționale.