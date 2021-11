Reprezentanţii USR-PLUS Constanţa, nemulţumiţi de alianţa dintre PNL şi PSD. „Este un USL reinventat”

„Aşa cum am mai declarat, este ceva aşteptat potrivit ultimelor evenimente. Ne arată acest lucru comportamentul preşedintelui României şi al celor din conducerea PNL. Toţi cei care au votat şi şi-au pus speranţele în PNL se simt acum extrem de trădaţi şi chiar revoltaţi de ceea ce se întâmplă. Nu am cum să am o părere bună despre ceea ce se întâmplă, mai ales că am promis că vom merge cel puţin patru ani în coaliţia de centru-dreapta pentru reformele atât de aşteptate. Din păcate, în următorii ani această alianţă va stopa tot ceea ce a însemnat reformă asumată anul trecut. Este impropriu termenul USL. Mai degrabă vorbim despre termenul FSN şi aproape PCR. Toate cutumele pe care vechile partide politice le aveau s-au reactivat în momentul acesta. Nu poţi să spui că eşti partid de dreapta şi te-ai luptat permanent cu PSD după care vii şi îţi legi toartele unul de celălalt şi mergi ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu vorbesc de nefirescul declaraţiilor politice făcute de-a lungul timpului. Vorbesc de nefirescul faptelor”, a declarat pentru Cuget Liber senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi.



El a mai spus că este dezgustat de atitudinea lui Marcel Ciolacu, cel care l-a făcut „cu ou şi cu oţet” pe premierul demis Florin Cîţu, iar în prezent vorbeşte la superlativ de acesta.





„Am fost acolo şi îmi amintesc că şi noi am avut un discurs împotriva lui Florin Cîţu. Dar m-a dezgustat declaraţia lui Marcel Ciolacu, mai ales că făcea referire la tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-un an de zile. Trecerea bruscă de la faptul că i-a spus lui Cîţu să îşi ia zborul, la faptul că a spus apoi că domnul preşedinte Cîţu poate colabora cu el, este cale lungă. Este o întoarcere la 180 de grade. Putem vorbi de un caracter duplicitar. Din fericire, există o bună parte din PNL care nu şi-a dorit alianţa cu PSD”, a mai spus Remus Negoi.





Liderul USR-PLUS din Constanţa, Dumitru Caragheorghe, spune că se aştepta la o astfel de alianţă şi că nu a fost deloc luat prin surprindere de decizia luată de cele două mari partide din România.





„Este o alianţă împotriva electoratului propriu al celor două partide care probabil nu s-au gândit niciodată la o nouă revenire a acestei alianţe pe scena politică. Este practic o minciună împotriva electoratului propriu. Este un USL reinventat. Au arătat în timp că cele două partide colaborează bine şi au aceleaşi metehne vizavi de raportarea la cetăţeni şi la managementul banului public. Nu este o surpriză, cel puţin raportat la ultimele evnimente. De altfel, chiar dacă există voci antagoniste şi la PSD şi la PNL, se pare că există o majoritate confortabilă pentru a se merge înainte pe această linie. Cele două partide vechi se înţeleg între ele. USR rămâne fidel principiilor pe care le-a promis electoratului”, a declarat preşedintele USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe.





Dumitru Caragheorghe a ţinut să ne asigure că în cazul unei alianţe şi la nivel local între PNL şi PSD, viceprimarul municipiului Constanţa, Florin Cocargeanu, nu va fi demis, pentru că cele două partide nu pot forma o majoritate.





„Am citit în presă că cei din PNL Constanţa sunt de acord cu această alianţă. În următoarele două sau trei săptămâni se vor reanaliza lucrurile şi se vor repune pe tapet anumite chestiuni. Ce este cert în toată această chestiune este că la Consiliul Local, viceprimarul nostru nu poate fi dat jos prin votul PNL+PSD pentru că cele două partide nu formează majoritatea”, a mai spus Dumitru Caragheorghe.





Senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi, compară această alianţă cu FSN şi chiar PCR şi este sigur că dacă se va merge până la capăt în acest ritm se vor stopa toate reformele despre care s-a vorbit în campania electorală.