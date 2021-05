Reformele Guvernului Cîțu vizează și pensiile din România

Printre reformele la care s-a angajat Guvernul României prin strategia fiscal bugetară, prin programul de convergență și prin PNRR se numără: „Reforma pensiilor, care va fi adoptată în perioada următoare și care are rolul de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii în România. Este o reformă fiscală, despre care am tot vorbit, care să asigure creșterea veniturilor bugetare și optimizarea cheltuielilor bugetului în anii următori. Aici, am precizat din nou obiectivul meu clar de a nu introduce și a nu crește taxe. Vedem că suntem în al doilea an consecutiv fără modificări la Codul Fiscal pe partea de taxe și totuși cu venituri la buget mai mari. Deci am arătat că se poate acest lucru în perioadă de criză, se va putea și în perioadă de creștere economică. Referitor la reforma salarizării, știți foarte bine că obiectivul este acela de a avea o legătură directă între performanță și venit, să eliminăm partea subiectivă. Cu privire la reforma administrației publice, dorim introducerea mobilității în rândul funcționarilor publici și asigurarea unei cariere, în mod transparent, de a avea o carieră în administrația publică. De asemenea, dezvoltarea sau implementarea Băncii Naționale de Dezvoltare și, bineînțeles, reforme în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon, trecerea la energie verde și așa mai departe. Toate acestea au fost prezentate și au fost primite bine, pentru că, pentru prima oară, România prezintă un plan credibil, un plan care poate să fie aplicat. Și ați văzut reacțiile după aceea”, a declarat premierul Florin Cîțu.