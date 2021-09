Referendum amânat la Albești. „Acest lucru ar putea să se întâmple anul viitor”

„Nu va mai avea loc nici un referendum pentru că pe 10 octombrie nu ar fi fost posibil să îl organizăm din cauza faptului că actualul calendar nu ne permite. Ar fi trebuit să ne ducem spre finalul lunii noiembrie şi nu putem să îl facem iarna. Acest referendum este legat şi de Casa Regală. Legenda spune că satul Coroana s-a numit înainte Coroana de Oţel şi în momentul retragerii din Războiul de Independenţă Carol I ar fi trecut prin acest sat. A găsit un tun din care s-a făurit o coroană de oţel. În buna colaborare cu Casa Regală am propus să revenim la acest nume şi satul să se numească Coroana de Oţel. Procedurile au fost extrem de greoaie şi nu ne-am încadrat în timp. Iniţial referendumul trebuia să aibă loc pe 10 octombrie şi apoi ne-am dat seama că am fi putut să îl facem în luna noiembrie. Astfel că nu mai organizăm referendumul anul acesta. Regret că nu va mai avea loc acest referendum pentru că am avut multe discuţii cu reprezentanţii Casei Regale, dar un referendum îl organizezi atunci când ai şanse să şi treacă, însă dacă ar fi fost în iarnă, ar fi fost greu de organizat. Satul este mai izolat şi se ajunge cu greu acolo”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan.







Mai multe proiecte demarate în comuna Albeşti



În altă ordine de idei, primarul comunei Albeşti a prezentat pentru „Cuget Liber” mai multe proiecte care sunt în desfăşurare sau care urmează a fi demarate. Gheorghe Moldovan este foarte bucuros că a reuşit să demareze proiectul de asfaltare între localităţile Arsa şi Coroana.





„Cel mai mare proiect şi cel mai important pentru noi este proiectul de asfaltare a drumului judeţean 393 din localităţile Arsa şi Coroana. Într-o săptămână maximum asfaltarea va fi finalizată. Jumătate din drum este deja asfaltat, iar acum începem asfaltarea la cealaltă jumătate. Vom face şi nişte podeţe. Aşa cum le-am promis cetăţenilor şi le-am spus că în primul an în care la CJC va fi un preşedinte de culoare PNL, drumul se va face. Domnul preşedinte Lupu ne-a ajutat extrem de mult. Cei mai fericiţi oameni vor fi cei din localitatea Arsa. Nu vă daţi seama ce bucuroşi sunt. Asfaltul trebuie turnat până vine frigul şi aşa vom face. Am finalizat şi două proiecte de asfaltare în Albeşti şi în Cotu Văii. Este vorba despre 12 kilometri. Am finalizat construirea unei grădiniţe noi în Albeşti. Funcţionează la parametri maximi. Acum lucrăm la o grădiniţă cu program prelungit în Cotu Văii. Proiectul va fi demarat prin fonduri europene. Mai modernizăm un cămin cultural în satul Vârtop şi vom amenaja un sistem de irigaţii pentru spaţiile verzi din comună”, a mai spus primarul Gheorghe Moldovan.





