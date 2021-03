Război rece în interiorul USR PLUS. Dacian Cioloș și Dan Barna vor să fie dublu-președinți de partid

Dacian Cioloș și Dan Barna au anunțat, oficial, că vor să fie șefi de partid și candidați la alegerile prezidențiale. Cei doi copreședinți ai Alianței USR PLUS se vor lupta pentru votul membrilor celor două partide într-un congres organizat în toamna anului 2021. După ce Cioloș își anunța intenția de a fi dublu președinte, și de partid și de țară, a venit rândul lui Dan Barna să anunțe că va candida la Congres și că vrea să fie prezidențiabilul partidului în 2024.







Într-un interviu acordat G4Media, Dan Barna a declarat că „dacă acest Guvern va performa (...) evident că și eu voi fi într-o poziție bună, în ochii colegilor, pentru o candidatură la prezidențiale.” Anunțul vine după ce, anterior, copreședintele Alianței, Dacian Cioloș, i-a luat fața lui Barna și și-a anunțat intenția de a fi candidatul la alegerile prezidențiale. Anunțul făcut la momentul respectiv de Dacian Cioloș, la pachet cu dorința acestuia de a fi președintele USR PLUS, au dus la o reacție vehementă în interiorul USR. Pe grupurile interne de discuții, Cioloș a fost acuzat că vrea „să fure” partidul și să îl subordoneze intereselor PLUS. De asemenea, Cioloș trimitea săgeți către Barna în privința candidaturii la Congres. Liderul PLUS susținea că „cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe și de conducerea partidului și de organizarea lui. Când ești în Guvern sau în Parlament ai și acolo anumite responsabilități, unele sunt mai solicitante decât altele”, dând de înțeles că funcția de vicepremier în Guvern i-ar ocupa tot timpul lui Barna.







„Este un punct de vedere dar asta e, mă rog, valabil pentru orice coleg care are și o poziție de demnitate, alta decât cea politică. Pentru că și conducerea unui grup europarlamentar la Bruxelles presupune aceeași activitate consistentă”, a replicat Dan Barna, în interviul acordat jurnaliștilor G4Media.







Liderul USR a mai adăugat că este normală candidatura sa la șefia partidului și că vrea să ducă mai departe proiectul pe care l-a dezvoltat asumându-și meritul că „USR-ul a ajuns la guvernare”. „Sunt cel care a tras pentru asta”, a spus Barna. Surse din USR susțin că este începutul unui „război rece” și că în perioada următoare fiecare tabără își face strategia pentru congresul în care va fi aleasă conducerea noului partid, rezultat în urma fuziunii.