Rareș Bogdan: „PSD propune măsuri comuniste”

„Impactul bugetar al tuturor măsurilor pe care PSD le-a propus este undeva la 26 de miliarde de lei. Astăzi nu există acești bani.



În schimb, am anunțat o creștere de pensie inițială de 7%, care are indexarea din 1 ianuarie. Putem, fără să dăm peste cap bugetul, să mergem spre 10-11%, dar nu știu dacă de la 1 decembrie sau de la 1 ianuarie. Cert este că se va putea discuta despre asta. Interesantă este și propunerea cu Ministerul Familiei. Am cerut un minister special pentru Diaspora, pentru că avem 6 milioane de români în afara granițelor și consider că nu este neapărat treaba Ministerului de Externe, să se ocupe special de aceste chestiuni. Sunt discuții legate de cota unică la care PNL nu are cum să renunțe, pentru că asta este filosofia noastră economico-bugetară. Cei de la PSD au anunțat cotă progresivă. La fel, chestiuni care țin de egalitarism. Sunt chestiuni ideologice. Trebuie văzut, chestiunile de egalitarism țin de o altă perioadă, țin de comunism, noi trebuie să gândim extrem de clar, să avem grijă de nevoiași, dar să sprijinim mediul de afaceri”, a declarat Rareş Bogdan.





Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, joi, că măsurile economice propuse de PSD în negocierile pentru formarea unui nou guvern țin de egalitarism care ține de comunism. Acesta spune că „trebuie să avem grijă de nevoiași, dar să sprijinim mediul de afaceri”.