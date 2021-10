Raluca Turcan: „Guvernul a prelungit şomajul tehnic”

„Noi am adoptat din nou şomajul tehnic în şedinţa de Guvern. De fapt am prelungit aplicarea şomajului tehnic, am adoptat o Ordonanţă de Urgenţă care să ofere sprijin pentru părinţii care se află acasă, pentru supravegherea copiilor care sunt în şcoală online şi, de asemenea, în şomajul tehnic intră şi alte categorii de profesionişti care vor putea primi un sprijin activ în cazul în care evoluţia pandemică se înrăutăţeşte”, a afirmat Raluca Turcan, în cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.





Pe de altă parte, ministrul Muncii a menţionat că Guvernul intenţionează să permită contracte şi mai flexibile pentru angajatori şi angajaţi pe piaţa muncii





„Am flexibilizat kurzarbeit şi l-am făcut mai accesibil, dar cred că în materie de flexibilizare relaţii de muncă se poate face mai mult şi avem pregătit, în momentul de faţă, un act normativ, să vedem dacă va fi ordonanţă sau proiect de lege, astfel încât să oferim posibilitatea şi unor contracte cu timp de muncă inegal, cum ar fi casual work sau job sharing, employ sharing sau alte forme de astfel de contracte”, a menţionat Raluca Turcan, citată de Agerpres.





