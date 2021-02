Radu Oprea: "Concluzia este una dramatică, banii din buget ajung doar pentru 9 luni"

Senatorul PSD Radu Oprea a criticat, duminică, proiectul de buget pentru acest an şi a susţinut că banii alocaţi ajung doar pentru 9 luni. "Concluzia este una dramatică: banii din acest buget ajung doar pentru 9 luni. Veniturile sunt supraestimate cu cel puţin 0,5% din PIB, iar cheltuielile sunt subestimate cu minimum 0,4% din PIB. Drama este că Guvernului nici nu-i pasă să aducă vreun ban în plus la venituri. Dacă vă uitaţi cu atenţie veţi vedea că în 2022 şi în 2023 veniturile ca pondere în PIB scad şi atunci este normal că, dacă nu-ţi propui să aduci venituri, orice cheltuială să ţi se pară un pericol. (...) Vom veni cu amendamente la bugetul de stat, la lege, pentru a arăta că într-adevăr PSD are o altă viziune şi lucrurile pot fi făcute altfel în această ţară. (...) Nu avem o strategie de a bloca bugetul de stat", a declarat Oprea, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD. Senatorul social-democrat a susţinut că sunt mulţi bani acordaţi pentru Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului şi la Ministerul de Finanţe. "În Fondul de rezervă al Guvernului iar au prevăzut sume mari pentru că acolo este puşculiţa de partid, ne-a obişnuit lucrul acesta în campania electorală, şi în acţiuni generale la Ministerul Finanţelor Publice de asemenea sunt sume care pot fi luate şi repartizate", a spus el.