PSD Constanța solicită reluarea PNDL. "Se vor bloca multe proiecte!"

Organizația Județeană PSD Constanța organizează, în aceste momente, o conferință de presă, la sediul PSD din bulevardul Alexandru Lăpușneanu.

La eveniment este prezent Felix Stroe alături, președintele PSD Constanța, Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu si Ștefania Cealera, primarul comunei Oltina.







Felix Stroe: "Guvernul s-a hotărât să nu mai finanțeze PNDL-ul. Este o crimă. În județul Constanța, în acest PNDL blocat erau obiective finanțate în număr de 169. Este vorba de alimentări cu apă, de construire, de canalizări, de sisteme de iluminat public, de grădinițe. Vedem că sunt lucrări ce nu se pot face decât prin sprijinirea acestora de a se realiza. Este o lovitură grea pentru aceste comunități."







Felix Stroe: "Majoritatea comunităților din județul Constanța au primit 3 milioane de euro, iar celelalte 24 de milioane de euro. Este foarte bine ca acest ajutor există. Aceste comunități conduse de administrații PNL vor resimți mai puțin socul blocării PNDL-ului. Pe când celelalte comunitati se văd taxate. Solicităm guvernanților să procedeze de îndată la reluarea finanțării așa cum au promis în fața cetățenilor în campaniile trecute. Sunt sute de obiective care rămân blocate, care produc încurcături serioase administrațiilor publice locale. O investiție care este stopată presupune cheltuieli suplimentare."







Felix Stroe: "Solicităm guvernului Cîțu să aloce toată suma de 6,6 miliarde de lei."







Felix Stroe: "Domnul Claudiu Năsui a spus că PNDL-ul nu a adus nimic bun până acum. Domnul premier a anunțat că nu va mai exista PNDL 3. Putem sa fim de acord cu asa ceva? În niciun caz. Ati vazut școala din Limanu? Am participat la crosul copiilor de la Limanu. O competiție frumoasă. Vă rog frumos să mergeți sa vedeți cum arată școală. Este asa cum trebuie să fie. Oare nu avem nevoie de drumuri comunale?"







Felix Stroe: "Cei din guvern au promis că vor face o rectificare în luna august. Din moment ce nu dai bani pentru pensii, pentru alocații, pentru salarii, înseamnă că nu sunt bani. Eu cred ca este nu este cinstit să promiți în campanie lapte și miere și pe urmă să spui că au fost doar promisiuni electorale."







Dan Georgescu, primar Limanu: "Eu sunt printre norocoșii care și-au încheiat proiectele finantate prin PNDL. Nu știu cum se vor descurca actualii colegi. Așa cum ni s-a sugerat din acea adresa, putem face rectificări bugetare dar nu stiu de unde vor face rost de bani. În momentul acesta există un blocaj național la nivel de investiții. Nu știu cum vor debloca lucrările peste o lună, doua, sau la anul. Se contrazic foarte mult. Domnul premier se laudă cu o creștere economică și pe de altă parte blochezi orice finanțare pentru orice proiect de dezvoltare la nivel local. Asistăm la un circ. Domnul Orban declara că în urma consultărilor cu primarii din comune va exista un PNDL 3."







Felix Stroe: "Orașul Năvodari se chinuie să asfalteze Mamaia Sat. Unul dintre contractele pe care le au cei de la Năvodari este asfaltarea străzii în zona respectivă. În momentul de față programul este sistat. Nu vorbim despre asfaltarea podului de peste ecluza și a străzilor din Năvodari."







Ștefania Cealera, primar Oltina: "Am șantiere blocate la momentul acesta. Prețurile sunt foarte mari. Am preluat o primărie cu multe proiecte. PNDL dacă nu mai există, nu stiu cum voi termina aceste proiecte începute. Merg foarte greu deconturile. Am și grădinițe incluse în proiecte. Există o suma de aproximativ 200 de milioane de lei, bani care sunt blocați. Nu am de unde să mai fac rost de bani pentru a termina proiectele."







Lucian Lungoci, secretar executiv PSD: "2016-2020. Toate UAT-urile din România aveau ca obiectiv să depună proiecte pe PNDL. Acest program a ajutat aceste UAT-urile din România să se dezvolte. Aceste proiecte au nevoie de cofinantare. În situația prin care trecem de un an și jumătate este greu pentru UAT-uri sa facă rost de bani. Avem o initiativă legislativă depusă cu mai mulți colegi pentru a asigura de la bugetul de stat sumele necesare pentru cofinantarea proiectelor. Din păcate senatorii din coaliția de guvernare au votat împotrivă. Sperăm să îi convingem pe colegi să voteze pozitiv în cele din urmă. Mai avem un proiect de lege pentru crearea unui PNDL etapa 1. Am obținut prelungirea cu 2 ani pentru implementarea acestor proiecte. Sunt proiecte începute și licitații înainte de 2019. De atunci și până acum salariile au crescut, materia primă a crescut, combustibilul a crescut. Firmele care lucrează la aceste proiecte nu pot susține financiar aceste proiecte."