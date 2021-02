PSD Constanţa anunţă iniţiative importante. „Vrem amendarea celor care nu ies la vot”

„Aşa cum se întâmplă şi în alte ţări, aleşii care promit unele lucruri şi nu se ţin de cuvânt, să fie sancţionaţi măcar contravenţional. În Islanda se practică acest lucru. Mi se pare foarte corect de asemenea ca cetăţeanul să vină la vot. Sunt ţări în care cei care nu merg la vot sunt amendaţi prin lege. La această iniţiativă noi lucrăm deja. Vrem să determinăm cetăţenii să îşi recapete încrederea în votul democratic. Noi, parlamentarii constănţeni vom avea mai multe iniţiative. De exemplu în domeniul sănătăţii, iar personal eu lucrez la această iniţiativă. Cei care nu se prezintă la vot să fie sancţionaţi. Să plătească 300 de euro. Evident, dacă omul este bolnav şi are motive întemeiate să nu se prezinte la vot, nu va fi sancţionat. Societatea cheltuie nişte bani şi nu este normal ca lumea să nu iasă la vot. Personalul din secţiile de votare se mobilizează degeaba. Nu mai vrem aşa ceva”, a explicat senatorul Felix Stroe.





Parlamentarul a vorbit în cadrul conferinţei şi despre actuala autoritate locală care, în opinia sa, nu a adus nicio schimbare de când a fost instalată. Senatorul susţine că nu a observat niciun proiect important iniţiat şi astfel este dezamăgit.



„Sigur că sunt preocupat de soarta oraşului meu şi sunt preocupat de soarta tuturor comunităţilor din judeţul Constanţa pe care le reprezentăm. Nu am văzut nicio schimbare în cele 100 de zile care au trecut de când s-a instalat noua autoritate locală. Nu am văzut decât că i-au dat afară pe unii ca să îi angajeze pe alţii, nu am văzut nimic important. Nici un proiect nu s-a demarat. De asemenea nu am văzut nici foarte multă transparenţă în ceea ce priveşte exercitarea actului de guvernare local. Ca şi alegător constănţean sunt dezamăgit”, a mai adăugat Felix Stroe.







Deputatul Horia Țuțuianu a declarat că va rămâne același om, alături de colegii săi, implicat în proiectele Constanței.



„Vom milita pentru menținerea voucherelor de vacanță, să nu înghețe pensiile, alocațiile, salariile”, a spus Țuțuianu.



Totodată, deputatul spune că PSD nu este de acord cu vânzarea pachetelor minoritare sau majoritare a companiilor de stat.



„Trebuie făcută o evaluare a activelor acestor societăți. Apoi le listezi. Vor vinde pachetele acțiunilor pe preț foarte mic care nu vor reflecta valoarea reală. Nu suntem de acord cu vânzarea acțiunilor societăților de stat, că vorbim de pachete majoritare sau minoritare”, a mai precizat deputatul.





La conferinţa de presă au participat senatorul Felix Stroe şi deputaţii Cristina Dumitrache, Horia Ţuţuianu și Lucian Lungoci.Senatorul Felix Stroe a vorbit despre mai multe iniţiative pe care PSD Constanţa le are în plan. Una dintre ele vizează sancţionarea aleşilor în cazul în care aceştia nu îşi ţin promisiunile făcute în campania electorală, dar şi sancţionarea persoanelor care aleg să nu meargă la vot.