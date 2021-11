PSD cere postul de premier și ministere cheie în posibilul guvern cu PNL

Liderii PNL au decis, luni seara, să reia negocierile pentru formarea unei majorități în Parlament astfel încât să reușească să treacă un guvern, dar, deși la nivel oficial declarațiile liberalilor ar favoriza o refacere a fostei alianțe cu USR, în interiorul partidului s-a discutat aplicat despre o coaliție cu PSD. Social-democrații au schimbat și ei discursul și au făcut, de data asta, public faptul că își doresc să se întoarcă la Palatul Victoria.„Partidul Social Democrat își asumă și în această criză să intre la guvernare. Vom vedea înspre ce direcție duc lucrurile”, a declarat, marți dimineață, președintele PSD, Marcel Ciolacu.„Am constatat că după încă zece zile de criză anumiți lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar, lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, că indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. Toate scenariile rămân deschise în continuare și cred cu tărie că întoarcerea la popor (alegeri anticipate - n.r.) este cea mai corectă”.„Nu avem condiții (pentru intrarea la guvernare - n.r.), nu am discutat (...) vorbesc cu toată lumea la telefon, nu am nicio reținere, indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane”, a spus Ciolacu, însă, potrivit informațiilor noastre, PSD va solicita chiar postul de prim-ministru în viitorul Guvern.