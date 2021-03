PSD amână alegerile de la Constanţa. Lucian Lungoci concurează cu Ion Dumitrache

Social-democraţii din Constanţa au anunţat că se amână alegerile din data de 6 martie ce urmau să aibă loc la Organizaţia Municipală a PSD Constanţa. Coincidenţă sau nu, alegerile au fost amânate exact în ziua în care deputatul Lucian Lungoci a anunţat că s-a înscris în cursa pentru funcţia de preşedinte, funcţie care era vizată doar de Ion Dumitrache.„Astăzi, mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Constanța. Consider că este un gest de normalitate într-o formațiune politică democratică, așa cum reiese chiar din titulatura Partidului Social Democrat. Sunt convins că depunerea candidaturii mele nu constituie un act de destabilizare în organizație, ci doar încă o dovadă că în PSD Constanța democrația este la ea acasă. Mai mult decât atât - în condițiile în care alegerile ce urmau a avea loc sâmbătă, 6 martie, au fost amânate - vreau să sper că vor fi și alți colegi care își vor depune candidaturile pentru această funcție, dar și pentru celelalte. Le urez, chiar din acest moment, mult succes contracandidaților mei și am convingerea că după numărarea voturilor vom fi ce am fost și mai mult decât atât: o echipă unită, puternică și, mai ales, în slujba constănțenilor și a social democrației. Am certitudinea că oricare dintre candidați va câștiga președinția organizației, va conduce filiala către un real succes la alegerile din 2024. Atât pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ, cât și pentru cât mai multe mandate în Consiliul Local Municipal Constanța”, a anunţat pe pagina sa de socializare, deputatul Lucian Lungoci.Revenind la amânarea alegerilor, PSD Constanţa a anunţat că motivul este unul de natură tehnică. Mai exact, cele 212 organizaţii locale nu şi-ar fi ţinut toate adunările generale şi, astfel, li s-ar fi acordat un termen pentru remedierea situaţiei.Reamintim că, până ieri, pentru funcţia de preşedinte la Organizaţia Municipală a PSD Constanţa se înscrisese doar Ion Dumitrache, pentru funcţia de preşedinte executiv, fostul deputat George Vişan iar pentru funcţia de secretar executiv, consilierul local Dede Perodin.