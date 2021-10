PSD a depus plângere penală la DNA împotriva fostului premier Florin Cîţu

„Hai să lămurim cu rectificarea bugetară. Este pe lege, nu a făcut-o Cîţu după capul lui, cum am păţit acum. Acolo e o lege şi este o schemă de calcul, deci nu poţi să invoci rectificarea, e un drept legal, banii îi primeşti în funcţie de anumiţi parametri. Îl anunţ pe domnul Cîţu că am depus plângerea penală, fiindcă în fundamentarea Ministerului Dezvoltării scrie pentru ce trebuie daţi aceşti bani, scrie municipiul Motru, ce situaţie are municipiul Motru, cât de greu îi e municipiului Motru, de aceea trebuie o hotărâre de Guvern pentru împărţirea acestor bani.





Vreau să vă spun că municipiul Motru, cu toate că e în fundamentare, ca un exemplu de localitate care trebuie salvată, ca şi comunitate, a primit zero lei. A fost depusă plângerea penală”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.





Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni că social-democraţii au depus plângere penală împotriva guvernanţilor pentru modul în care Executivul condus de premierul interimar Florin Cîţu a alocat bani din Fondul de rezervă către anumite primării.Potrivit Digi 24 PSD a formulat o plângere penală la DNA împotriva premierului interimar Florin Cîțu, vicepremierului interimar Kelemen Hunor, ministrului interimar al Dezvoltării Cseke Attila, ministrului interimar al Finanțelor Dan Vîlceanu dar și față de alte persoane a căror identitate va rezulta din administrarea de probe.