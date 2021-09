PSD a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

Partidul Social Democrat a depus, marți, potrivit Digi 24, o moțiune de cenzură semnată de 157 de parlamentari PSD. Moțiunea are titlul „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!”. Potrivit informațiilor din USR PLUS, parlamentarii partidului vor vota orice moțiune va ajunge la vot.Decizia PSD de a depune o moțiune de cenzură vine după ședință CCR, unde judecătorii Curții au stabilit că în cazul moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR a fost încălcată procedura.CCR a admis sesizarea guvernului și a constatat că există conflict constituțional. S-a reținut că din vina Parlamentului, obligația derulării în condiții constituționale nu s-a respectat. Decizia a fost luată în unanimitate. După ce a constatat existența conflictului, Curtea a stabilit că Parlamentul trebuie să dezbată moțiunea depusă și să-și exprime opinia prin vot, conform principiului colaborării loiale între instituțiile statului, susțin surse de la Curtea Constituțională.„Invit colegii mei de la USR PLUS și AUR să vină să voteze această moțiune. Propunem un calendar strâns: joi citirea moțiunii și luni vot pentru ca Guvernul Cîțu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să ne ascundem după o moțiune neconstituțională”, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu.