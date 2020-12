Propunerile PNL Constanța pentru Parlament: profesioniști care pot construi un viitor mai bun pentru români

„Îmi doresc să se reia acel program pe care ministrul Eugen Nicolăescu l-a implementat în anii 2005 – 2006: analize pentru toți românii. Rezultatul acestora ne oferă o statistică foarte importantă. Ministerul poate să creeze, cu ajutorul lor, programe naționale de sănătate, poate să sprijine mai mult programele de sănătate actuale. Astfel, din zona intervenției permanente, trecem în zona preventivă, în care avem o bază statistică reală, adusă la zi. Cel mai important este că vom ști care este perspectiva. Având aceste date, știm unde să direcționăm fondurile, dar și cât și cum să direcționăm, ceea ce este foarte important. Așa va scădea presiunea pe sistemul sanitar. În același timp, aceste date o să ne dea posibilitatea să aflăm de ce resurse umane avem nevoie în următoarea perioadă. Mă refer la 10, 20 de ani, pentru că un medic nu se formează peste noapte, ci în mai mult de 10 de ani. Statul român trebuie să știe astăzi ce are de făcut peste 10, peste 20 de ani. Măsurile pe care le luăm noi acum, de reglementare a sistemului sanitar, au efect atunci. Dacă privim așa, lucrurile vor evolua foarte bine, pentru că avem grijă de resursa umană, o pregătim, o consolidăm”, precizează Septimiu Bourceanu.



Flotă și infrastructură



Mircea Banias, locul al doilea pe lista pentru Camera Deputaților, este un fin cunoscător al realităților economice, în special al Portului Constanța, pe care l-a și condus, la un moment dat. Proiectul său de suflet este reînființarea unei flote maritime. „Sunt conștient că nu putem avea o flotă de 300 de vapoare. Să nu uităm, însă, că sub regele Carol I, la sfârșitul anilor 1800, s-a înființat prima companie de navigație, Serviciul Maritim Român. România are nevoie de o flotă din mai multe puncte de vedere”, declară acesta.





Marian Crușoveanu, aflat pe a treia poziție, a demonstrat că are proiecte valoroase, în calitate de consilier județean, și vrea să dezvolte infrastructura rutieră, de care ne lovim cu toții. Vrea să construiască trei drumuri noi în județ. „Este vorba despre un drum care să lege municipiul Constanța de sudul litoralului și de o centură a Mangaliei, dar și de o centură a municipiului Medgidia. Sunt proiecte care se pot realiza în următorii patru ani”, afirmă liberalul.



Directori eficienți și performanți



Pe lista PNL se află și doi directori ai unor instituții importante din județul Constanța, Bogdan Bola și Sorin Mihai.





Bogdan Bola s-a remarcat și prin eficiența de care a dat dovadă în funcția de director al Administrației Bazinale a Apelor Dobrogea Litoral. În această vară, ABADL a efectuat 929 de controale și au fost impuse 2.123 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, iar pentru neaducerea la îndeplinire a măsurilor impuse au fost aplicate 117 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2.047.500 lei. Nu este însă de ajuns. Vrea să ajungă în Parlament pentru a rezolva problemele pe care le-a întâlnit în acest timp, pentru a crea o lege a plajelor, pentru a intabula Marea Neagră, un proiect inedit, care va ajuta la dezvoltarea zonei.





Sorin Mihai, inspector școlar general, vine cu experiență în domeniul învățământului și cu proiecte inedite pentru elevi, pe care a început să le aplice de când era consilier local în Mangalia și pe care vrea să le extindă la nivel național. Este vorba despre crearea unei rețele de campusuri școlare, care ar duce la rezolvarea unei problemele grave cu care se confruntă învățământul și societatea: abandonul școlar, mai exact părăsirea timpurie a școlii. Alt proiect se referă la asigurarea pazei în școli de poliția locală, așa cum se întâmplă în municipiul Mangalia, unde a fost consilier local.



Pe primul loc la Camera Deputaților se află Bogdan Huțucă, actual deputat și președintele filialei județene a PNL Constanța. A condus echipa care a realizat ceea ce părea imposibil: înlăturarea PSD de la Primăria Constanța și Consiliul Județean. După ce, în primii patru ani, s-a ocupat de chestiuni care țin de mediul de afaceri, de finanțe, în care este expert, în următorii patru ani prioritatea sa va fi dezvoltarea județului Constanța. Va fi liantul dintre guvern și administrația locală. Președintele Klaus Iohannis a reușit să atragă 80 de miliarde de euro pentru următorii ani, iar o bună parte din aceștia vor veni în județul Constanța. La aceștia se adaugă 8 miliarde de dolari veniți din partea Statelor Unite ale Americii, partener strategic al României. Vor fi investiții în sănătate, în infrastructura rutieră, în energie, în agricultură, în termoficare, în turism, de fapt, în toate aspectele importante pentru viața noastră. „Am stabilit să folosim fondurile europene pentru a veni cu soluții moderne și sustenabile pentru sistemul de termoficare a municipiului Constanța. Apoi, tot cu fonduri europene, vom face un nou spital și o secție de Pediatrie nouă la nivelul județului Constanța. Împreună cu Guvernul vrem să investim în infrastructura portuară, respectiv molul 3. Aceasta este o investiție foarte importantă pentru economia județului. O altă prioritate este sistemul de irigații din județul Constanța, care a suferit enorm în ultimii ani de pe urma secetei pedologice”, sunt doar câteva din promisiunile lui Bogdan Huțucă.Septimiu Bourceanu, prim vicepreședintele PNL Constanța, este pe primul loc pe lista pentru Senat la alegerile parlamentare din decembrie. Știe cum să schimbe legea sănătății pentru a ne fi mai bine tuturor nu numai acum, ci și în următorii 20 de ani. Are și un proiect la care ține mult: analize medicale gratuite pentru toți românii.