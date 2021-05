Proiectele continuă la Hârşova. Bazin de înot şi festival pescăresc pentru oraşul de pe malul Dunării

„Proiectele pe care le avem în plan urmează de acum să avanseze. Pentru mine, în perioada următoare, sunt foarte importante proiectele pe CNI, construirea unui bazin de înot şi depunerea documentaţiei la CNI în vederea construirii unei creşe noi. Acestea sunt proiectele prioritare în perioada imediat următoare. Avem în desfăşurare proiectul privind achiziţionarea de pontoane de agrement. Licitaţia s-a finalizat şi ofertanţii au venit deja”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Viorel Ionescu.





Având în vedere că Hârşova se află pe malul Dunării, nu avea cum să lipsească din plan şi un proiect care să vizeze un festival pescăresc.





Viorel Ionescu spune că acest festival va avea loc, însă nu ştie perioada exactă din cauza măsurilor care ar putea fi luate pentru evitarea infectării cu noul coronavirus.





Festivalul va conţine un concurs de pescuit, zonă de food-court cu aperitive şi gustări exclusiv pescăreşti şi muzică bună.



„Trebuie să începem pregătirile pentru un alt proiect şi anume efectuarea unui festival pescăresc şi promovarea tradiţiilor locale. Pentru a putea organiza acest festival trebuie să ţinem cont de ceea ce se va întâmpla începând cu data de 1 iunie în ceea ce priveşte măsurile care vor fi luate. Aş dori să îl facem în a doua jumătate a lunii iulie. Nu pot să programez perioada în care va avea loc şi apoi să îmi dau seama că, în acea perioadă, nu am voie să îl organizez. Trebuie să ţinem cont şi de perioada de prohibiţie. Vor fi două zile cu un concurs de pescuit, spectacole cu muzică populară şi muzică uşoară şi vom avea activitate gastronomică de preparare a peştelui. Să sperăm că şi vremea va ţine cu noi”, a adăugat Viorel Ionescu.



Construirea unei creșe, pe agenda primarului





Bazinul de înot este foarte important pentru Viorel Ionescu. Acesta speră că demersurile vor fi făcute cât mai rapid pentru ca hârşovenii să beneficieze de un bazin modern. „Efectuarea de paşi importanţi în ceea ce priveşte construirea bazinului de înot în Hârşova şi construirea unei creşe sunt proiecte prioritare. Nu am de unde să ştiu ce capacitate va avea bazinul de înot pentru că este făcut de CNI. Aştept documentaţia pentru a primi avizul de construire. Ulterior, în funcţie de ce se va hotărî, proiectul se va scoate la licitaţie şi vom putea demara lucrările de construcţie. Am în vedere şi asfaltarea unor străzi în Hârşova, dar acest lucru se va întâmpla în actualul mandat. Nu cred că vom reuşi în acest an. Sper să reuşesc în aceşti trei ani şi jumătate să astfaltez aproximativ șase kilometri de drum în oraş” , a spus Viorel Ionescu.





Aşa cum se întâmplă în toate consiliile locale, şi la Hârşova există câteva neînţelegeri. Este vorba despre trei consilieri locali care nu sunt întotdeauna de acord cu deciziile primarului Viorel Ionescu şi care îi pun acestuia „beţe în roate”. Viorel Ionescu a refuzat să facă publice numele acestor trei persoane din dorinţa de a nu le face reclamă.





„În Consiliul Local sunt câţiva oameni rătăciţi, pierduţi, dar una peste alta am o majoritate responsabilă care acţionează în interesul cetăţeanului. Trei persoane frustrate sunt pornite împotriva mea. Sunt şi oameni responsabili care acţionează ca hârşoveni, nu ca reprezentanţi ai unor partide politice. Pe ceilalţi îi lăsăm să zburde. Ei îşi fac reclamă, chiar dacă este o reclamă negativă. Este exact cum se întâmplă cu Diana Şoşoacă în Parlament. Fiecare Consiliu Local are o Diana Şoşoacă. O avem şi noi pe a noastră. Cine urmăreşte şedinţele de Consiliu Local poate înţelege acest lucru. Nu le dau numele pentru că nu vreau să le fac reclamă”, a mai menționat edilul Viorel Ionescu.





Construirea unui bazin de înot sau construirea unei creşe sunt obiective importante pe care Viorel Ionescu speră să le ducă la capăt.