Programul "România durabilă – Constanța, oportunități regionale" analizat la Constanța

Amamaria Vatamanu: "Conferinta de astăzi se intitulează România Durabila. Strategia nationala pentru dezvoltare durabila 2030 este un proiect foarte important. Constabta are 847 de km de DJ dintre care 360 au fost reabilitati iar 105 km se afla intr o stare critica. Avem prea multe scoli cu toalete in curte. Accesul la sistemele de sănătate sau de educație este un vis pentru prea mulți dintre romani. Șosele din România au adus Romania pe locul 1 in UE in privința ratei mortalității. Este greu sa vorbești despre toate aceste date. Aceasta este realitatea. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 2030 este un angajament pe care tara noastră și l a luat în fata întregii lumi"







În sala sunt prezenti secretarul de stat Neculai Tănase, consilierul de stat Laszlo Borbely, președintele Asociației de Dezvoltare Durabila Constanta, Ana Maria Vatamanu, președintele CJC, Mihai Lupu si prefectul județului Constanța, Silviu Cosa





În aceste momente a început conferința de presă din sala Remus Opreanu legată de proiectul România Durabilă.