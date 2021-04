Problemele din Coaliţie, tranşate la ora 17.00

Coaliţia de guvernare se reuneşte luni, de la ora 17,00, în prima şedinţă de la revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii.







"Nu cedăm. Nu îl schimbăm pe Florin Cîţu. Nu dăm niciun alt minister decât cele negociate în decembrie, nu dăm nicio agenţie guvernamentală în plus faţă de ce s-a negociat. Nu vă pot spune că în seara asta, după coaliţie, va ieşi fum alb. Probabil, ambele partide vor sta pe poziţii de forţă, dar pot să vă garantez, aşa cum am făcut-o şi în decembrie, că până mâine seară lucrurile se vor încheia şi vom merge mai departe în aceeaşi formulă", a declarat prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, înainte de şedinţa conducerii liberalilor, care are loc la Parlament.