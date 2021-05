Probleme în Coaliție! Consilierii locali USR-PLUS refuză să participe la şedinţa Consiliului Local Constanța

Consilierii locali constănţeni ai USR- PLUS au anunţat, în urmă cu puţin timp, că nu vor participa la şedinţa de consiliu local convocată vineri, 28 mai.„Pentru o guvernare locală coerentă care să ducă la dezvoltarea economică atât de necesară orașului este nevoie de o susținere politică conformă cu votul exprimat de constănțeni la alegerile din septembrie 2020. În acest sens, am încheiat un acord de colaborare cu PNL, am dezbătut diverse situații, am agreat anumite soluții și, nu în ultimul rând, ne-am exprimat principii de la care nu suntem dispuși să ne abatem.La șapte luni de la preluarea mandatelor, constatăm că cele menționate mai sus sunt încălcate în mod constant și tot mai des, în detrimentul tratării cu respect a partenerului de guvernare locală USR PLUS.În consecință, ca ultim resort al invitației la dialog, colaborare si respect reale, consilierii locali USR PLUS nu vor participa la ședința Consiliului Local de azi, 28 mai 2021.Este o modalitate prin care înțelegem să cerem partenerilor noștri din PNL să nu uite ceeace am promis că vom realiza împreună pentru constănțeni”, au transmis reprezentanţii USR Constanţa.