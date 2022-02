Primul-ministru Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu reprezentanții investitorilor străini

Participanții au subliniat importanța investițiilor pentru redresarea economiei și nevoia de a stimula investițiile străine, care sunt o componentă cheie a creșterii economice.





Reprezentanții investitorilor străini au arătat că încurajarea investițiilor poate crește potențialul de dezvoltare economică a României de 4,5 ori până în anul 2040. În acest sens, a fost exprimată disponibilitatea de parteneriat pentru asigurarea unei direcții sustenabile orientată către beneficii pentru mediul social și guvernanță corporativă.





Primul-ministru a subliniat faptul că este nevoie de educarea și pregătirea antreprenorilor români. Pe de altă parte, programele educaționale trebuie să fie adaptate cerințelor pieței forței de muncă, perspectivă inclusă în programul „România educată”.



În privința predictibilității necesare pentru dezvoltarea mediului de afaceri, premierul a dat asigurări că strategia fiscală pentru anul următor va fi anunțată încă din luna aprilie a acestui an.





Guvernul are ca prioritate sporirea gradului de colectare și reducerea evaziunii fiscale, în condițiile în care prima lună a acestui an a adus deja o creștere a colectării. În plus, activarea sistemului electronic de facturare business-to-business de la 1 aprilie este o măsură care poate genera un plus de claritate și eficientizare a sistemului de colectare a taxelor, a afirmat premierul.





Participanții au analizat și măsurile necesare din perspectiva dezvoltării durabile pentru protejarea mediului și combaterea efectelor schimbărilor climatice, menționând oportunitățile oferite de Green-dealul lansat la nivelul UE și elaborarea unui plan privind economia circulară.





Premierul Nicolae Ciucă continuă seria discuțiilor cu mediul de afaceri. Vineri, 4 februarie 2022, la Palatul Victoria, primul-ministru s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini. Organizația reunește peste 120 dintre cele mai mari companii românești cu capital străin.