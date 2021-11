Primarul Vergil Chiţac, la raport! Edilul şi-a prezentat activitatea la un an de la învestire

Raportul de activitate al lui Vergil Chiţac este împărţit pe mai multe capitole. Unul dintre ele face referire la Educaţie şi Cultură. Printre alte aspecte, care sunt arătate în acest capitol, se mai regăsesc şi unităţile de învăţământ care au fost renovate în primul an de mandat al lui Vergil Chiţac.





Din totalul de 275 de solicitări conforme și complete înregistrate la nivelul compartimentului de specialitate, au fost finanțate 129 de solicitări pentru diferite necesități identificate de către unitățile de învățământ. Fondurile alocate de la bugetul local prin finanțare complementară pentru cheltuieli cu lucrări de reparații/servicii/achiziții/investiții sunt în valoare totală de 8.032.693,09 de lei. Primarul a mai amintit în raportul său de activitate că a împărţit multe pachete cu rechizite pentru elevi.





Tot în raport sunt menţionate toate evenimentele culturale care au fost organizate în ultimul an.





Proiectele care ţin de dezvoltare şi fonduri europene sunt şi ele menţionate în raportul de activitate al edilului de la malul mării. Vergil Chiţac ne spune că anul 2021 a adus aproape o dublare a bugetului de dezvoltare alocat de la 184.726.000 lei în 2020 la 320.782.000 lei pentru anul în curs.







Totodată, au fost făcuți primii pași de implementare a strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța pentru următorii 20 de ani. De asemenea, au fost întreprinse diligențele necesare pentru preluarea activelor funcționale de la Societatea Electrocentrale Constanța SA care vor intra în administrarea noii societăți de producere.



În raport se mai pomeneşte, printre altele, şi de construirea unei baze sportive care să conţină o arenă pentru fotbal cu 18.000 de locuri, sală de atletism, arenă de atletism cu pistă de opt culoare şi clădire de vestiare pentru sportivi.





„Dragi constănțeni, a trecut un an de când suntem împreună. A fost un an dens și aprig din multe puncte de vedere, în care ne-am concentrat activitatea în două direcții principale: muncă de organizare la interior și muncă de concepție și maturizare a marilor proiecte de care municipiul are urgentă nevoie. Am făcut pași concreți în toate domeniile de activitate și am pregătit terenul pentru marile proiecte de infrastructură pe care Constanța le va implementa începând cu anul 2022. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării și am curățat modul în care se face treabă în Primărie. În acest fel, am scăpat de practicile păguboase din trecut. În acest moment, vă asigur că orașul nostru se îndreaptă în direcția potrivită. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Am identificat corect problemele cu care ne confruntăm și, după cum veți observa în paginile de mai jos, am acționat în consecință. Iar prin publicarea acestui raport de activitate anual, obicei pe care cei dinaintea mea nu l-au avut, trag speranța că veți observa o schimbare în bine a modului în care administrația publică din Constanța înțelege să îi respecte pe cetățeni”, spune edilul, printre altele, în scrisoarea adresată cetăţenilor oraşului de la malul mării.