Primarul Vergil Chiţac: „ISU a venit în control, spitalul a trimis documentele”

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a explicat că Primăria Constanţa a asigurat unitatea de spitalizare cu echipamente şi medicamente şi inclusiv cu o butelie de oxigen. Chiar şi în condiţiile în care au murit şapte oameni, Vergil Chiţac spune că în opinia sa în momentul de faţă la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa nu există probleme.





Chiţac admite, însă, că ISU a controlat Spitalul de Boli Infecţioase şi ar fi găsit mici deficienţe, însă acestea nu ar fi fost atât de grave.





„Noi ne ocupăm din punct de vedere logistic de tot ce s-a întâmplat în spitalul acesta. Au avut tot ceea ce a fost nevoie. De la medicamente, până la alimentare cu energie electrică. Aduceţi-vă aminte că anul trecut am mai cumpărat o butelie de oxigen pentru că era nevoie. Am suplimentat puterea electrică cu ajutorul celor de la ENEL de la 65 la 105 KW, tocmai ca să nu avem probleme în acest sens. Este adevărat că ISU a venit în control, a constatat anumite nereguli, a lăsat o fişă, spitalul şi-a făcut un plan de remediere al acestora şi au trimis toate documentele către ISU. Probabil ştiţi că spitalul are un consiliu de administraţie, iar dânşii au independenţa dumnealor în decizii. Până la sfârşitul anului în plan erau prevăzute termenele de rezolvare a acestor probleme pe care le-au găsit. Aceste deficienţe au fost rezolvate şi documentaţia a fost înaintată la ISU. Am spus că în urma controlului trebuie să se facă un plan de măsură. Nu mai ţin minte exact care erau deficienţele. În momentul de faţă nu sunt probleme. Eu nu pot să mă pronunţ în afara organelor de cercetare care vor stabili cauzele şi după aceea putem să avem orice discuţie doriţi dumneavoastră”, a declarat primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.





Tragedia de vineri care s-a întâmplat la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa în urma căruia au decedat 7 pacienţi de la ATI a provocat foarte multe reacţii în rândul autorităţilor locale din oraşul de la malul mării.