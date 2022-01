Primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, şi-a prezentat raportul de activitate pe 2021

Din păcate, situația politică de la nivel central, criza guvernamentală prelungită, precum și faptul că Bugetul Național a fost adoptat cu mare întârziere au devansat proiecte pe care le doream implementate mult mai repede: asfaltări de străzi, amenajări de parcări, amenajări de spații verzi”, se arată în raportul de activitate al primarului din Năvodari, Florin Chelaru.



Edilul a explicat că a făcut tot posibilul ca în fiecare zi de luni să prezinte un raport de activitate săptămânal prin care să informeze cetăţenii cu privire la realizările sale. El a pus mare accent pe dezvoltarea zonei Mamaia Sat, acolo unde a promis că va pune la punct reţeaua de apă şi canalizare.





„Am căutat ca în fiecare zi de luni să vă prezint raportul de activitate pe săptămâna anterioară, pentru ca fiecare dintre dvs să vadă ce au făcut funcționarii publici ai orașului Năvodari pentru năvodăreni. Am luat această decizie tocmai pentru a vă arăta că Primăria Năvodari este o instituție deschisă și transparentă, care lucrează pentru cetățenii săi. Sunt numeroase activități ale colegilor mei care poate că nu sunt vizibile publicului, care presupun muncă de birocrație și studiul documentelor, și de aceea consider că era nevoie de o astfel de oglindă a activităților.





2021 este anul în care a demarat în Năvodari unul dintre cele mai importante proiecte pentru oraș, mai ales pentru zona Mamaia Sat: extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Din păcate, aceste lucrări presupun un uriaș disconfort produs cetățenilor din zonă, însă sunt convins că beneficiile pe termen mediu și lung vor fi mult mai importante. Mamaia Sat va avea un grad de acoperire de 95% a rețelei de alimentare cu apă și canalizare. La finalul acestui proiect, Primăria Năvodari va demara lucrările de asfaltare și modernizare a tuturor străzilor afectate din Mamaia Sat”, a completat Florin Chelaru.





Pe de altă parte, primarul realizează că mai are foarte multe lucruri de pus la punct în Năvodari, pentru ca oraşul să arate aşa cum ar trebui, însă este încrezător că, în timp, va reuşi să rezolve toate problemele.





„Sunt conștient că lucrurile se mișcă greu, că mai avem multe de făcut în orașul Năvodari, dar ne dăm toată silința pentru ca dezvoltarea orașului să devină vizibilă de la an la an, iar viața cetățenilor să se îmbunătățească. Fie că vorbim de spații verzi, plantări de copaci, asfaltări de străzi sau amenajări de locuri de parcare, investiții în sănătate sau modernizarea școlilor, încercăm să ținem pasul cu nevoile orașului și ale năvodărenilor. Vă asigur de buna mea credință, de întreaga deschidere și disponibilitate pentru a lucra împreună pentru un oraș Năvodari mai frumos, mai curat și dezvoltat”, a concluzionat Chelaru.





„Este o datorie și o onoare să vin în fața dvs cu raportul de activitate al primarului la finalul unui an 2021 care știu că nu a fost ușor pentru nimeni. A fost un an marcat de aceeași luptă grea cu pandemia de COVID19, care și-a pus amprenta atât pe viețile noastre, cât și pe activitatea administrativă a orașului Năvodari. Regulile sanitare impuse de Guvern au limitat accesul cetățenilor în incinta instituțiilor publice, dar chiar și așa am căutat ca întâlnirile noastre să existe pe teren, în fiecare cartier și pe fiecare stradă unde am derulat proiecte, investiții sau lucrări.