Primarul Mariana Gâju, jurământ la al şaselea mandat! „Avem proiecte importante de realizat”

Miercuri, 28 octombrie, a avut loc constituirea Consiliului Local Cumpăna, eveniment coordonat de subprefectul judeţului Constanţa, Aura Bozdoacă. Din Consiliul Local Cumpăna fac parte 17 aleşi locali, dar numai 15 au fost validaţi şi au depus jurământul, ieri, ceilalţi doi urmând să fie validaţi cât de curând şi să depună jurământul la prima şedinţă a Consiliului Local Cumpăna.







Totodată, a depus jurământul şi primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, care a ţinut un discurs emoţionant în cadrul căruia a explicat ceea ce vrea să facă în următorii ani pentru comuna pe care o conduce.

Mariana Gâju se află la cel de-al şaselea mandat de primar, ceea ce înseamnă că timp de 20 de ani a făcut doar lucruri bune pentru comuna Cumpăna, astfel încât cumpănenii au votat-o din nou.







„După cum bine ştiţi, noi, în comuna Cumpăna, avem peste 18.200 de locuitori. Dreptul de vot l-au avut 12.623 de locuitori ai comunei noastre. Prezenţi la vot au fost 50,89 la sută, adică 6.233 de locuitori ai comunei noastre. Dragii noştri, este firesc, chiar dacă este depunerea jurământului pentru cel de-al şaselea mandat, emoţiile sunt de fiecare dată la fel pentru că în faţă mi se aşează un drum pe care trebuie să îl parcurgem împreună ca o echipă. Consilieri locali, constituiţi din trei culori politice. Eu nu mai spun culoare politică. Prefer să spun echipă. Cu toţii suntem în slujba cetăţenilor comunei Cumpăna. De-a lungul celor 20 de ani pe care i-am parcurs alături de dumneavoastră, am încercat să transform comuna Cumpăna într-o comună europeană şi asta nu doar prin declaraţii politice. Am implementat proiecte ambiţioase. Proiecte care au fost menite să asigure toate nevoile locuitorilor comunei noastre. Prin această muncă ne-am adresat şcolarilor, preşcolarilor, apoi către adulţi şi nu i-am uitat pe cei vârstnici”, a declarat Mariana Gâju.







Printre altele, ea a ţinut să enumere câteva dintre proiectele pe care are de gând să le deruleze în comuna Cumpăna, dar şi câteva pe care deja le-a realizat.







„Vreau să enumăr câteva dintre proiectele despre care vorbeam. Am făcut grădiniţe, creşă pe care o dăm în folosinţă pentru un număr de 100 de copii. Am făcut şcoli, bază sportivă care a fost pusă la dispoziţia sportivilor. Aceşti sportivi merită pentru că au cucerit titluri de campioni naţionali. Infrastructura mare de care aveam nevoie am reuşit să o punem la punct şi aici este vorba despre aducţiune de gaze, alimentare cu apă, canalizare, pietruire şi asfaltare drumuri, fără trotuare. Urmează ca în acest mandat să facem pentru comuna noastră ceea ce nu am fost în stare până acum. Proiectele pe care le-am prezentat în această lună sunt cele pe care Consiliul Local le va aproba. Vreau să vă mulţumesc, dragi locuitori ai comunei Cumpăna că mi-aţi fost alături şi mi-aţi acordat votul de încredere. M-aţi determinat să cred în ceea ce muncesc şi în ceea ce realizăm împreună cu oamenii. Mulţumesc familiei mele care a înţeles că eu iubesc Cumpăna şi că nu pot trăi altfel şi că viaţa mea este dedicată locuitorilor comunei Cumpăna” , a adăugat Mariana Gâju.







Din cei 17 consilieri locali la Cumpăna, 11 fac parte din PSD, astfel că formaţiunea politică deţine majoritatea în Consiliul Local Cumpăna.







Cei 15 consilieri locali care au depus miercuri jurământul sunt următorii: Aurel Ilioiu (PSD), Victoria Braga (USR PLUS), Gheorghe Dănilă (PSD), Elena Drăgoi (PSD), Florin Neagu (PSD), Constantin Bălan (PSD), Mihai Valeriu Petcu (PNL), Cetin Apti (PSD), Vasile Florin Imoşanu (PNL), Iulian Brânză (PSD), Liviu Cordunianu (PSD), Marius Ioniţă (USR PLUS), Adriana Sticleţ (PSD), Georgiana Dină (PSD), Cosmin George Tufă (PNL).