Primarul Florin Chelaru: „Începem construcția unei noi școli în Năvodari, cu fonduri europene”

Edilul orașului Năvodari, Florin Chelaru, a anunțat luni că a avut o întâlnire cu cei abilitați să discute despre construcția unei noi școli în localitatea pe care o administrează.„Astăzi m-am întâlnit cu firma de proiectare și constructorul care au câștigat contractul privind extinderea și amenajarea școlii nr.3 Năvodari, finanțat din fonduri europene. Cu acest prilej, a fost semnat contractul de execuție lucrări și am stabilit primele etape pentru implementarea proiectului. Am prezentat încă o dată importanța acestui obiectiv, fiind prima școală care se construiește de la zero în orașul nostru. Am discutat despre avize, detaliile de proiectare și termenele de execuție și sunt convins că peste doi ani, termenul de execuție, vom avea la Năvodari cea mai modernă și bine dotată școală din județ.Proiectantul s-a apucat deja de treabă și are termen ca până la sfârșitul lunii septembrie să fie gata. Apoi, va începe execuția propriu-zisă a lucrărilor”, a spus edilul Florin Chelaru.Şcoala nr. 3 din Năvodari va fi construită pe strada Pescărușului. Proiectul va avea în vedere reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, dar și prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial și a unui corp de legătură ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.În noua construcție, cei peste 600 de copii și cadre didactice vor beneficia de: 15 săli de clasă pentru 30 de elevi fiecare; cinci săli de clasă pentru 24 de elevi fiecare; opt laboratoare cu anexe; o bibliotecă modernă şi o sală de ceremonii. De asemenea, se va construi o sală de sport modernă de peste 550 mp și se va realiza un teren de sport exterior multifuncțional.