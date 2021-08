Primarul Dorinela Irimia: „Prioritatea mea sunt copiii comunei Saraiu. 55 dintre ei au plecat într-o tabără gratuită”

Comuna Saraiu nu face parte dintre locurile pline de bogăţie din Dobrogea, însă administraţia locală încearcă să ridice localitatea la standarde înalte. La fel ca și în alți ani, vara aceasta va fi una de vis pentru elevii şcolii generale din Saraiu, care vor beneficia de o vacanţă de vis de șapte zile pe Valea Prahovei. Toate costurile acestei vacanţe vor fi suportate integral de administraţia locală din Saraiu.„Pe data de 22 august au plecat copiii în tabără. Este vorba de 55 de copii din şcoala generală din Saraiu care au plecat într-o tabără gratuită de șapte zile la Sinaia, Predeal, Azuga. Împreună cu Consiliul Local am considerat că acest lucru este un stimulent pentru copii şi o răsplată pentru rezultatele bune obţinute la învăţătură. Toate costurile le suportăm noi. Avem un proiect care este dedicat tot copiilor. De la începutul mandatului meu de primar acest proiect a fost demarat în fiecare an. Este vorba despre proiectul Ghiozdanul de Şcoală. Vom oferi copiilor câte un ghiozdan cu toate rechizitele necesare pentru începutul anului şcolar. Este un ajutor atât pentru familii cât și un stimulent pentru copii. Ei sunt prioritatea mea ca edil şi a Consiliului Local, în fiecare an am susţinut acest proiect”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul din localitatea Saraiu, Dorinela Irimia.Edilul din Saraiu ne-a povestit că are în plan mai multe proiecte pe care încă nu le-a demarat. Este vorba despre infrastructura necesară, canalul de intercepţie ape fluviale şi alte obiective de acest gen.Deblocarea proiectului de asfaltare, importantă pentru localitate„Aşteptăm să demarăm şi proiectul pentru construirea unei gropi de gunoi. Este perioadă de conversie şi la finalul lunii august se încheie această perioadă în care nu a fost voie să se execute lucrări şi se va implementa acest proiect care este necesar tuturor locuitorilor cât şi fermierilor. Aşteptăm deblocarea proiectului de asfaltare pentru Saraiu care este o prioritate şi a canalului de intercepţie ape fluviale. Traversăm o perioadă mai dificilă din punct de vedere al susţinerii financiare a derulării contractelor. Am finalizat igienizarea tuturor instituţiilor de învăţământ şi ne pregătim pentru deschiderea anului şcolar. Săptămâna viitoare vom finaliza o împrejmuire a şcolii generale din Dulgheru. Avem mai multe obiective propuse. Alocările financiare au fost alocate într-un mod inegal şi tot ce putem realiza este doar din bugetul local. Vom începe demararea construcţiei celor două case mortuare în paralel. Una la Dulgheru şi una la Saraiu”, a mai spus primarul Dorinela Irimia.Edilul recunoaşte că oamenii din Saraiu nu o duc foarte bine, astfel că administraţia locală încearcă zi de zi să le facă acestora viaţa mai frumoasă.„În mediul rural, ţinând cont de resursele financiare ale oamenilor, aceştia duc un trai modest. De aceea am căutat să venim în sprijinul tuturor locuitorilor prin infrastructură, iluminat public, alimentare cu apă şi aşa mai departe. Ocupaţia de bază este creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor agricole. Oamenii s-au bucurat de culturile din acest an, însă din cauza intemperiilor din acest an culturile nu au fost produse la capacitate maximă. Sperăm în următoarea perioadă să avem parte de precipitaţii, astfel încât oamenii să se bucure de culturile lor. Sincer sunt dezgustată de tot ce înseamnă mediu politic. Consider că a fi primar este o obligaţie morală faţă de cetăţean şi de oamenii care îşi pun bazele în tine. Promisiunile pe care noi le facem în campania electorală nu pot fi atinse deoarece nu există o certitudine. Regulile se schimbă în timpul jocului, ceea ce nu este normal”, a concluzionat Dorinela Irimia.