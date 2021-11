Primarul Dorinela Irimia, mesaj emoţionant pe Facebook. „Iubesc familia Saraiu”

Printre altele, Dorinela Irimia afirmă că iubeşte localitatea Saraiu şi că tot ceea ce a făcut până în prezent, a făcut cu ajutorul divinităţii.





„Tot timpul am construit și am încercat să fac lucrurile în jurul meu să se miște. Am încercat să aduc frumosul printre noi cu tot ceea ce am făcut. Am construit și ajutat oameni. Am câștigat și am pierdut. Oameni, timp, bani. Am crezut că tot ce fac va fi prețuit și răsplătit la un moment dat.





N-am cerut multe în schimb, decât respect și mulțumire. Dar am constatat că nu este mereu așa. Uneori, pur și simplu lucrurile se întâmplă contrar așteptărilor și contrar cursului firesc. Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit că nu sunt singură în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arăta că există. Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată. Și o face la modul acela în care să îmi lase impresia că de fapt deciziile sunt ale mele. Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce îmi lipsește și mă împlinește. Iartă și iubește. Dumnezeu este minunat! Iubește semenii tăi! Iubesc familia Saraiu! Cu aleasă prețuire, al dumneavoastră primar, Dorinela Irimia”, a postat pe pagina sa personală de Facebook Dorinela Irimia.





Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a fost şi este întotdeauna alături de cetăţenii localităţii pe care o conduce.Dorinela Irimia a simţit nevoia să transmită un mesaj emoţionant tuturor locuitorilor din Saraiu şi a făcut acest lucru prin intermediul paginii sale personale de Facebook.