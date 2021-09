Primarul Dorinela Irimia, mereu alături de elevii și profesorii din comuna Saraiu

Edilul a fost aproape de elevi, părinţi şi chiar bunici şi a savurat alături de aceştia momentele frumoase care nu vor fi uitate prea curând, cel puţin de către micuţi.





„Am participat, cu aceeaşi emoţie ca în fiecare „Septembrie, luni !”, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar la Şcoala Generală Nicolaie Maraloi Saraiu. Am transmis tuturor copiilor încurajarea administraţiei publice locale de a persevera în a învăţa cât mai mult şi cât mai bine, în aşa fel încât, peste ani, micuţii de azi să devină pilonii de bază ai comunei noastre aflate în continuă dezvoltare. Am spus elevilor că trebuie să conştientizeze importanţa acestor ani de şcoală, pentru că ei sunt baza realizării lor profesionale şi personale de mai târziu! Am mulţumit minunaţilor noştri dascăli, pentru eforturile depuse zi de zi în luminarea copiilor şi în pregătirea lor conştiincioasă, pentru ca ei să poată lupta mai apoi cu greutăţile vieţii ! Am îndemnat părinţii şi bunicii să aibă încredere în copii şi nepoţi, să le insufle curaj şi pasiune pentru învăţat, pentru a-şi duce la bun sfârşit şi cu rezultate foarte bune activitatea şcolară din acest an! Am reamintit tuturor, elevi, dascăli şi părinţi, că voi fi şi în continuare alături de ei, ca şi până acum, iar Primăria şi Consiliul Local vor sprijini unităţile de învăţământ din comuna Saraiu în toate problemele cu care se confruntă !





Mulţumesc deopotrivă elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi bunicilor!





Succes, inspiraţie şi putere de muncă în noul an şcolar!”, a transmis primarul localităţii Saraiu, Dorinela Irimia.





Aşa cum se întâmplă în fiecare an, primarul localităţii Saraiu, Dorinela Irimia, a participat la festivitatea de deschidere a anului şcolar.