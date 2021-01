Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, planuri pentru 2021. „Am intrat în noul an cu gânduri bune”

„Am intrat în noul an cu gânduri bune pentru implementarea noilor proiecte. Cea mai bună veste primită la începutul anului a fost începerea construcţiei proiectului pentru o platformă de gunoi de grajd. Acest proiect va fi demarat pe data de 11 ianuarie. Al doilea proiect presupune construirea celor două case mortuare pentru care avem deja contractele semnate. Una va fi construită în localitatea Dulgheru, iar cealaltă în localitatea Saraiu. De asemenea, avem depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect de suflet ce vizează asfaltarea pentru localitatea Saraiu. Aşteptăm finanţarea acestui proiect pentru a putea realiza procedura de licitaţie publică. Un alt proiect de o importanţă deosebită pentru comuna Saraiu este construirea unui canal de intercepţie ape fluviale deoarece de fiecare dată când plouă ne confruntăm cu inundaţii în localitate. Vom construi o sală de sport în localitatea Dulgheru, tot prin Compania Naţională de Investiţii, iar din bugetul local ne-am propus să reabilităm trotuarele din localitatea Dulgheru şi din localitatea Saraiu”, a declarat pentru „Cuget Liber” şefa administraţiei publice din comuna Saraiu, Dorinela Irimia.





Primarul a spus că acestea sunt obiectivele pe care le are pentru anul în care tocmai am intrat şi crede că divinitatea ar putea avea şi ea un rol important în realizarea lor.





„Acestea sunt obiectivele pe care mi-am propus să le ating în anul 2021 cu bunăvoinţa şi îngăduinţa lui Dumnezeu, să avem sănătate şi dacă aşa va fi îmi doresc să implementez aceste proiecte pentru localitatea Saraiu”, a mai spus edilul din Saraiu.



Dorinela Irimia a adăugat că se bucură nespus de mult după ce Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a fost de acord cu implementarea proiectului în ceea ce priveşte gunoiul de grajd.





„Îmi doresc ca acest an 2021 să fie mai bun şi mai prosper. Încă de la începutul anului am avut parte de o veste pozitivă, primind îngăduirea din partea Ministrului Mediului pentru implementarea proiectului de gunoi de grajd. Nu au existat contestaţii în această privinţă în perioada de licitaţie şi sper ca şi înfiinţarea tuturor proiectelor să aibă loc de îndată pentru că eu, ca edil, consider că infrastructura şi utilităţile în mediul rural şi urban nu sunt un lux, sunt o necesitate. Sper ca şi organele de la nivel central să susţină implementarea acestor proiecte, în sensul de a aloca sumele pentru a se derula aceste investiţii” , a concluzionat Dorinela Irimia.





Edilul din Saraiu este încrezător că poate realiza toate proiectele pe care şi le-a propus cu ajutorul bugetului local, dar şi cu ajutorul banilor de la Compania Naţională de Investiţii.