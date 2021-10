Primarul din Oltina, Ştefania Cealera, nemulţumit de banii alocaţi de la Guvern. „I-au favorizat pe cei din PNL”

„Nu am primit încă banii din Fondul de Rezervă de la Guvern. Voi face hotărâre de consiliu pentru a introduce aceşti bani în buget. Eu am cerut 1.400.000 de lei, bani care ne-ar fi ajutat la proiectele pe care vrem să le demarăm. Aşa s-a întâmplat şi cu celelalte primării PSD din judeţ. Au primit foarte puţini bani. Se ajută primăriile PNL, iar noi ceilalţi nu contăm. În opinia dânşilor, noi nu avem cheltuieli, nu avem investiţii, nu avem nimic”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Ştefania Cealera.





Ea a dezvăluit toate proiectele pe care le are în desfăşurare, dar şi cele care vor fi demarate în comuna Oltina. Concret, primarul spune că este nevoie de reţea de canalizare, cantină socială şi casă mortuară. Toate aceste proiecte vor fi demarate doar dacă Primăria Oltina va mai primi bani de la bugetul de stat.





„Pentru viitor aş vrea să asfaltez drumul spre Satu Nou şi aici m-ar ajuta proiectul Anghel Saligny. Este vorba despre 3,5 kilometri de drum. Mai trebuie să asfaltăm şi străzile spre Oltina, aici fiind vorba tot de 3,5 kilometri. Banii aceştia ne-ar fi ajutat. Vrem să terminăm reţeaua de canalizare pentru că ea există doar în jumătate de sat. Trebuie să ne extindem cu această reţea şi în satul Răzoare. Nu putem avea două reţele de canalizare. Conform legii trebuie să existe o singură staţie de epurare pe un UAT. Şcoala şi grădiniţa le renovăm în această perioadă. Fac parte din proiectele de reabilitare. Vom construi şi un centru de zi care va avea şi o cantină socială. Aceste proiecte sunt blocate pentru acest an pentru că a crescut foarte mult preţul materialelor. Am avut şi nişte probleme de rezolvat care datau din 2019 în ceea ce priveşte şantierul care ar fi trebuit făcut aici. Avem o casă mortuară în Oltina şi mă gândesc să facem una şi în satul Răzoare. Dar, aşa cum v-am spus, nu voi putea să le fac anul acesta. Poate vor contribui şi oamenii la construirea acestei case mortuare. La Răzoare am construit un gard în jurul cimitirului pentru că nu exista. Vreau să fac gard până în iarnă şi la cimitirul din Oltina”, a explicat Ştefania Cealera.





Aceasta îşi strigă nemulţumirea şi acuză Guvernul Cîţu că a favorizat primăriile PNL.





„Cele mai multe primării PNL au luat bani mulţi şi se vede cu ochiul liber că acestea au fost ajutate. Am primit 50.000 de lei la început de an din partea Consiliului Judeţean, iar acum din partea premierului am primit 50.000. Anul acesta nu am primit deloc ajutor. Am supravieţuit din ce taxe şi impozite avem. Am cotă parte la toate proiectele începute de fosta administraţie în valoare de 6.000.000 de lei. Mă gândesc să fac un credit ca să pot să îmi duc mai departe proiectele”, a concluzionat Ştefania Cealera.





Ştefania Cealera admite că a cerut suma de 1.400.000 de lei, însă Guvernul Cîţu nu i-a acordat acest ajutor.