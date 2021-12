Primarul din Hârşova, Viorel Ionescu, rămâne fidel PNL. „O gândire liberală înseamnă să fii un luptător”

„Eu nu voi pleca din PNL şi consider că cei care au făcut acest demers nu au învăţat nimic din experienţa ALDE. Îmi pare rău că domnul Ludovic Orban nu a învăţat din experienţa Tăriceanu. Este părerea mea. Dacă suntem într-o echipă şi suntem liberali, nu ne supărăm că nu am câştigat noi alegerile şi ne luăm jucăriile şi plecăm. A candidat, a fost la Congres, chiar dânsul a făcut apel în sală la susţinătorii dumnealui să termine cu huiduielile şi cu gălăgia respectivă. A pierdut. Îţi trebuie tărie de caracter să îl feliciţi pe învingător şi să vrei să te întorci mai determinat. El a pierdut şi acum a plecat din PNL şi şi-a înfiinţat un nou partid. Părerea mea este că nu dă dovadă de gândire liberală. O gândire liberală înseamnă să fii un luptător. Dacă ai pierdut, rămâi în echipă şi luptă să recâştigi de acolo din interior. Acesta este motivul pentru care nu plec”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Viorel Ionescu.





El a adăugat că, la Hârșova, nu este afectat de alianţa dintre PNL şi PSD şi spune că singura alianţă pe care o face este cu locuitorii oraşului pe care îl conduce.





Edilul a recunoscut că în Consiliul Local există doi consilieri care fac parte din PSD şi care votează proiectele propuse de el.



„Pe plan local nu mă afectează această alianţă şi nici nu mă ajută. Eu nu fac alianţă cu PSD. Nu am făcut şi nu voi face niciodată alianţă cu ei. Eu am o alianţă cu hârşovenii. În momentul de faţă am majoritatea în Consiliul Local asigurată chiar de doi consilieri PSD pe care social democraţii i-au exclus. La început, domnul Marian Paştea a văzut că i se impunea să voteze împotriva unei baze sportive, unui bazin de înot pe care vrem să îl facem prin CNI, să voteze împotriva acelui proiect prin care noi dorim să luăm două pontoane şi aşa mai departe. Dânsul a zis că el vrea să facă treabă, nu să voteze împotriva primarului, motiv pentru care el a votat pentru aceste proiecte şi PSD l-a exclus. Domnul Bujeniţă este singurul care are studii de specialitate şi din acest motiv am propus să fie preşedintele Comisiei Economice. Alături de noi cei de la PNL, cei doi de la PSD şi câteodată încă 2-3 consilieri, mai puţin cei trei ultraşi, Pelelungă, Bulancea şi Paraschiv, votează cu noi. Nu vreau ca cineva din Consiliul Local să facă alianţă cu mine. Ei trebuie să facă alianţă cu hârşovenii”, a explicat Viorel Ionescu.



Primarul din Hârşova spune că nu îi înţelege pe cei de la USR-PLUS atunci când spun că nu sunt de acord cu alianţa dintre PNL şi PSD şi a mai adăugat faptul că acestora le lipseşte experienţa politică.





„Este o alianţă pe care lumea o blamează, o alianţă de conjunctură şi ştim cu toţii acest lucru. Au recunoscut ambele forţe politice. Noi ne supărăm pe un pistol şi pe un glonţ. Dar mâna care a apăsat trăgaciul, nu este vinovată? De ce sunt cei de la USR supăraţi pe cei de la PNL că au făcut alianţă cu PSD? Ei ce au făcut în Parlament pentru a menţine situaţia? Să mai înveţe puţină politică. Ei fac foarte multe greşeli şi celelalte partide mizează pe lipsa de experienţă a parlamentarilor USR în ceea ce priveşte politica”, a concluzionat Viorel Ionescu.





