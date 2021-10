Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a intrat în greva foamei. „Voi merge în fața Guvernului”

„Dacă de la Consiliul Judeţean am primit 75.000 de lei în loc de 800.000 de lei, de la Guvern nu am primit nici un leu. Cu două luni înainte am înştiinţat şi Guvernul, l-am înştiinţat şi pe domnul premier, şi prefectul şi preşedintele Consiliului Judeţean, nu am primit nimic. Eu nu vreau aceşti bani pentru a-mi plăti energia electrică, căldura şi aşa mai departe. Vreau 1.000.000 de lei pentru că am în derulare pentru următorii cinci ani nişte proiecte pentru salvări fonduri europene. De exemplu, vreau să construiesc o reţea de canalizare, iar acest proiect mă costă 7 milioane şi jumătate de euro. Nu putem face asta cu banii noştri. Sunt foarte multe plăţi de făcut. Mai am un proiect în derulare pe fonduri europene care se referă la interesul agricol. Mă costă 222.000 de euro. Mai avem un proiect depus în POIM în valoare de 9 milioane de euro pentru amenajarea reţelei de gaze. Eu nu vreau nici măcar cofinanţare. Vreau să pot da drumul la aceste proiecte şi să aduc bani europeni”, a declarat pentru Cuget Liber primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel.





În acest context, Nicolae Anghel a continuat să prezinte proiectele pe care le are în plan. Totodată, acesta nu înţelege de ce Guvernul nu a alocat bani pentru niciuna dintre primăriile conduse de primari PMP din judeţul Constanţa.





„Mai am șase proiecte, însă pentru acestea am depus linie de credit pentru a le putea finanţa. Am 7,5 kilometri de drum asfaltat pe care trebuie să îi termin în cel mai scurt timp, mai avem de gând să facem un cămin la Nisipari şi o grădiniţă la Castelu. Aceste șase proiecte europene se închid în 2022. Dacă nu reuşim să le demarăm, pierdem banii. Ştiam că nu voi primi bani de la Guvern şi am ales să fac credit. Alţii au primit 50 de miliarde de lei şi au făcut trotuare de 37 de miliarde. După gafele pe care le-a făcut PNL-ul, vor pierde foarte multe voturi pentru alegerile din 2024. Singurul partid de dreapta care poate avea mai multe şanse atunci este PMP. Noi suntem trei primari PMP în judeţ şi nu ne-au dat bani niciunuia. Înţeleg că au ceva cu mine, dar cu cei de la Corbu şi de la Costineşti ce au avut?”, a adăugat Nicolae Anghel.





Aşa cum spuneam mai sus, Nicolae Anghel a ales să intre în greva foamei în care se va afla timp de 48 de ore.





Edilul a făcut acest lucru chiar în momentul în care şi-a sărbătorit ziua de naştere însă acesta spune că este o zi pentru viitor.





„Sunt în greva foamei şi mă voi afla în acest stadiu timp de 48 de ore. Dacă nu se întâmplă nimic în aceste 48 de ore, voi merge la Guvern. Cei de la Prefectură ar trebui să îmi dea toate hârtiile necesare. Vreau copie după anexă, acolo unde se specifică câţi bani ar fi trebuit să luăm şi dacă nu este nicio problemă ies public şi spun că Prefectura nu are nicio vină. Chiar dacă este ziua mea de naştere, este o zi pentru viitor. Au trecut 32 de ani de la Revoluţie şi ne conduce un partid de dreapta care este iresponsabil şi incorect. Acesta nu este PNL. Sunt 70 la sută oameni din vechiul PDL”, a concluzionat Nicolae Anghel.





