Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a ieşit din greva foamei. „Am decis să sistez protestul”

El a explicat faptul că a fost primit în audienţă de către unul dintre subprefecţii judeţului Constanţa, Secyl Suliman şi a discutat despre banii pe care comuna Castelu ar trebui să îi primească din Fondul de rezervă de la Guvern. Totodată, Nicolae Anghel a prezentat şi câteva dintre proiectele pe care le are în plan pentru comuna Castelu.





„Am fost informat că prefectura a trimis această adresă şi am solicitat să fiu primit de prefect pentru a mă asigura că adresa corespunde cu realitatea trimisă către Ministerul de Finanțe. La sfârșitul programului de lucru din cadrul prefecturii, am fost primit de o echipă formată din subprefectul Secyl Suliman și doi consilieri. Eu am prezentat motivele pentru care am recurs la acest gest, demonstrând că în comuna Castelu există în derulare șapte proiecte pe fonduri europene, din sesiunea 2014-2020 care au termen de finalizare anul 2023. Totodată am prezentat lista proiectelor pentru care se fac demersuri pentru obținerea de finanțare din fonduri europene. Unul dintre acestea este înființarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, un proiect în valoare de nouă milioane euro. Mai avem investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructură de acces agricolă.





Am derulat programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ. Vom face sistem de canalizare în satul Nisipari, 21 km, proiect în valoare de 7,5 milioane euro. Avem în plan să facem piste de biciclete în Castelu și Nisipari. Vom împăduri comuna Castelu pe o suprafaţă de aproximativ 180 de hectare”, a declarat primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel.





Edilul a mai spus că aceste fonduri vor fi alocate pentru mai multe demersuri care trebuie făcute în speranţa că proiectele vor fi demarate. Aşadar, Nicolae Anghel a pus capăt protestului şi a ieşit oficial din greva foamei.





„Pentru aceste proiecte Comuna Castelu are nevoie să aloce fonduri pentru: ridicări topo, studii geo, studii de fezabilitate, consultanță, etc.





După discuția cu doamna subprefect, am aflat că lipsa fondurilor nealocate nu se datorează reprezentanților prefecturii, așa cum reiese din adresa primită. Am decis să sistez protestul din 12.10.2021, la orele 16:40. Mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine în acest demers”, a concluzionat primarul Nicolae Anghel.





Reamintim că, zilele trecute, primarul Nicolae Anghel a intrat în greva foamei pentru 48 de ore, însă odată cu adresa emisă de Instituţia Prefectului, a decis să oprească protestul.