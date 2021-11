Primarul Anica Tufă, de la Gârliciu: „Suntem săraci, dar sănătoși!”

Ne-a costat foarte mult. M-am gândit să fac igienizarea cu 5.000 de lei şi am ajuns la 12.0000 pentru că a trebuit să fac şi alte lucrări pe care nu am reuşit să le plătesc până acum. Am plătit doar 2.000 de lei şi m-am înţeles cu cel care a făcut lucrarea şi îi voi plăti când pot”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Anica Tufă.





Ea este de părere că, fiind membră a ADER, un partid mic, aceasta este şi cauza ca Primăria Gârliciu să nu primească bani.



Primarul a mai adăugat că dacă ar şti că poate îmbunătăţi viaţa oamenilor mai mult, ar merge într-un alt partid mai mare pentru a avea forţă financiară şi parte de ajutorul oamenilor influenţi.





„Nu ştiu de ce până acum nu am primit nici un ajutor de la Consiliul Judeţean. Cred că nevoile sunt mari peste tot. Nu cred că au ceva împotriva mea, dar cred că mi se întâmplă acest lucru pentru că nu fac parte dintr-un partid mare. Banii s-au împărţit în funcţie de culoarea politică. Suntem vitregiţi pentru că nu avem în spate un partid puternic. Pe viitor aş putea să merg spre un alt partid dacă aş face bine comunei pe care o conduc. Pentru mine este important să fac ceva pentru această comunitate. Orice om ar gândi aşa. Dacă voi primi sprijin din altă parte, m-aş duce fără să mă gândesc. Nu am avut habar despre cum se face administraţia. Acum încep să descopăr că totul se leagă. Contează foarte mult să faci parte dintr-un partid cu susţinere. Sunt oameni care te pot ajuta. Administraţia se învaţă din mers. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Există un fond de rezervă la care au participat toţi românii. Români suntem şi noi. Şi noi am contribuit la taxe şi impozite. Nevoi există peste tot”, a adăugat Anica Tufă.





Atunci când vine vorba despre pandemie, Anica Tufă răsuflă uşurată pentru că în comuna Gârliciu nu există niciun caz de Covid.





Primarul pune acest aspect pe seama divinităţii, semn că este un om care crede în Dumnezeu.





„Nu am avut nici un caz de Covid în comună. Eu cred că se vor aranja lucrurile. Există o lege a compensaţiei. Ne-a protejat Dumnezeu pentru că ne iubeşte. Măcar mulţumirea aceastra sufletească să o avem. Suntem săraci, dar sănătoşi. Să ne ţină Dumnezeu sănătoşi că face mai mult decât orice avere pe lumea asta”, a concluzionat Anica Tufă.





Anica Tufă a explicat într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber” faptul că are în derulare două proiecte importante.„Am depus un proiect pentru asfaltare. Sper să am sorţi de izbândă şi să îmi ajute Dumnezeu. Vreau să mai depun un proiect pentru eficientizare termică la căminul cultural şi reabilitarea acestuia. Suntem la capitolul proiecte în curs de finalizare. Avem o problemă cu canalizarea. Nu am reuşit să terminăm pentru că ne-am împiedicat de o autorizaţie şi acum am demarat lucrările să finalizăm şi acest proiect. Nu ştiu cât va dura. Nu am primit nici un ban din partea Fondului de Rezervă de la stat. De când sunt primar mi-au dat 75 de mii din sume defalcate şi ne-au luat pentru impozit. Ne-au dat cu stânga şi ne-au luat cu dreapta. Nu am făcut nimic. Mă bucur măcar că am reuşit să reabilităm parterul grădiniţei pentru că acolo am identificat un focar de infecţie. Copiii se puteau îmbolnăvi din cauza mucegaiului. În această grădiniţă nu s-a făcut igienizare de peste 20 de ani. Sub parchet era nisip umed şi de acolo provenea mirosul.