Primăria Năvodari plantează arbori în oraş. Asociaţiile de locatari, obligate să îi îngrijească

Şi în acest an autorităţile locale fac demersuri şi plantează arbori, însă primăria are şi un mesaj important pentru asociaţiile de locatari.





Edilul Florin Chelaru îşi asumă plantarea copacilor, însă vrea ca asociaţiile de locatari să se ocupe de îngrijirea acestora.



„Cu toții ne dorim un Năvodari verde, un oraș în care să punem preț pe natură și mediu. Un oraș al parcurilor și spațiilor verzi, cu aer curat și un viitor sustenabil și sigur pentru generațiile viitoare. Primăria Năvodari derulează an de an campanii de plantare arbori și amenajare de spații verzi. Însă, putem face mult mai mult, dar doar cu ajutorul dvs. De aceea, vă propunem să fim parteneri într-un proiect nou: Primăria Năvodari va furniza puieții, arborii și materialul dendrologic solicitat fiecărei asociații de proprietari, cu condiția ca asociațiile să își asume îngrijirea lor. Este vorba despre un parteneriat bazat pe încredere și responsabilitate. Astfel, ne-ar fi mult mai ușor să menținem spațiile verzi și copacii în condiții bune pentru a nu cheltui în zadar anual alți și alți bani pentru înlocuirea sau întreținerea lor. Sunt convins că împreună putem extinde campania de plantări copaci și vă cer să fim o echipă pentru un oraș verde și curat”, a spus primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru.





Oraşul Năvodari este unul dintre cele mai curate şi ecologice locuri din judeţul Constanţa. În fiecare an se plantează arbori pentru a menţine un aer curat, astfel încât locuitorii să aibă parte de o viaţă sănătoasă.