Primăria Hârşova modernizează Casa de Cultură „Carsium”

Reprezentanții administrației publice din Hârșova au semnat, recent, un contract ce presupune modernizarea Casei de Cultură „Carsium”.„Primăria Orașului Hârșova a semnat contractul pentru modernizarea Casei de Cultură Carsium Hârșova și dotarea acesteia cu echipamente și instalații specifice. Valoarea contractului este de 688.876,63 lei la care se adaugă TVA, contract semnat în cadrul proiectului «Hârșova – Dobrichka, together on the beautiful road of sustainable development through cross border culture», proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Valoarea contribuției de la Bugetul Local este de doar 13.777,53 RON, reprezentând 2% din valoarea contribuției totale”, a transmis primarul liberal Viorel Ionescu, de la Hârşova.El a explicat că semnarea acestui contract are scopul de a asigura o cât mai bună desfășurare a activității în această instituție de cultură, unde copiii Hârșovei se bucură de o activitate cultural-educațională diversă, obținând rezultate excelente la concursuri sau festivaluri.Drept urmare, principalele lucrări ce vor fi demarate fac referire la diverse reparații la terasa necirculabilă din zona Corp B; reparații la foaierul de pe latura de Est; amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități în foaierul de pe latura de Vest; dotarea Casei de Cultură cu o centrală termică plus instalație interioară de încălzire; reparații la treptele exterioare și la rampă; reparații trotuar.În altă ordine de idei, potrivit administraţiei publice locale, Primăria Orașului Hârșova va continua să acceseze proiecte care să vină în sprijinul cetățenilor, să conducă la modernizarea orașului și la îmbunătățirea calității vieții.